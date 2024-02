Linda Hamilton no verá la temporada 5 de 'Stranger Things'. "Ha arruinado la serie para mí"

Aún nos queda mucho para saber cómo termina 'Stranger Things', y de momento el equipo tan solo nos ha avanzado que será un final épico y a la altura (qué van a decir, por otro lado) que ellos mismos están deseando ver. Bueno, todos menos Linda Hamilton, que ha entrado como novedad en el reparto de esta quinta temporada después de muchos años como fan de la serie de Netflix y ha llegado a la conclusión de que es mejor no conocer a tus ídolos.

Ya no es una serie linda

En una entrevista con US Weekly, la actriz ha dicho que no ha terminado de sentirse cómoda en el rodaje, y es culpa de... bueno, de ella misma. "He saboreado cada temporada. Simplemente me encanta. Así que tengo una especie de síndrome del impostor donde siento que no encajo". La protagonista de 'Terminator' con síndrome del impostor al compartir set con Noah Schnapp. Lo que hay que ver.

Cuando entras de verdad en algo, no te ves participando ahí. Así que creo que, de alguna manera, el rodaje arruinó la serie para mí. Nunca he visto nada de lo que he participado. Verme a mí misma ahí simplemente me sacaría de su realidad. Así que no veré la temporada 5.

Y eso que, a día de hoy, ni siquiera sabe cómo termina: "Hice un Zoom con los Duffer y me dieron lo básico del personaje, pero no de la historia. Porque tienen que tener mucho cuidado con ella. Así que aún no sé cómo acaba. Y necesita mucha disciplina el no saber a dónde va a ir. Pero es para protegerlo de toda la gente que quiere saberlo".

Pero, si eres fan, no temas: Hamilton ha afirmado que, por lo que ella sabe, va a tener un final a la altura: "Estoy allí en las lecturas de guion y veo cómo se despliega y formo parte de ello. Estoy emocionada. Pero nunca, jamás, habría visto venir ese giro. Es diferente cuando eres una fan de la serie que está en plan 'Bueno, ¿cómo encajo?'. Pero estamos trabajando ene llo. Es buena. Es realmente buena". Lo sabremos por 2025. Esperad sentados, que es un ratito.

