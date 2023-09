Es una de las mejores miniseries de la historia de la televisión: llega a Netflix por sorpresa una obra maestra que nadie ha superado desde su estreno

En Warner no están pasando por su mejor momento económico, algo que sin duda llevó a que tomasen la decisión de cargarse la exclusividad de las series de HBO y que algunos títulos pudiesen verse en otras plataformas de streaming. Hoy tenemos un buen ejemplo de ello, pues 'Hermanos de sangre' acaba de aterrizar en el catálogo de Netflix.

Esta miniserie basada en el libro de Stephen E. Ambrose auspiciada por Steven Spielberg y Tom Hanks fue un enorme evento televisivo cuando se estrenó en HBO hace ya 22 años. Con un presupuesto de 125 millones de dólares, estaba claro que este acercamiento a la Compañía Easy del ejército norteamericano durante la II Guerra Mundial estaba llamado a ser algo muy especial, pero es que 'Hermanos de Sangre' excedió todas las expectativas para convertirse en una de las mejores producciones televisivas de todos los tiempos.

Una maravilla incuestionable

Todo en 'Hermanos de sangre' está cuidado al detalle, desde los meticulosos guiones -un gran acierto dar libertad para que cada episodio durase lo que tuviese que durar, algo mucho más habitual ahora que por aquel entonces- hasta el trabajo de dirección, donde se nota una clara intención de dar un toque casi documental para añadir una dosis extra de realismo a lo que sucede en pantalla.

No me olvido tampoco de su espectacular reparto, quizá no tan llamativo en el momento de su estreno, pero donde quedó claro un espectacular trabajo de casting para que la millonaria inversión tuviese un respaldo de lujo en lo referente al trabajo de sus actores. En su momento, cuando la estrenaron de mala manera de Telecinco, recuerdo que me llamó especialmente la atención la aparición de David Schwimmer, el inolvidable Ross de 'Friends', pero ojo, que en 'Hermanos de sangre' también veremos a Damian Lewis, Michael Fassbender, James McAvoy o Stephen Graham. Con todo, el reparto es enorme y no hay nadie que desentone.

Por cierto, Netflix ha aprovechado la ocasión que le ha brindado HBO para estrenar también hoy 'The Pacific', una serie complementaria a 'Hermanos de sangre' que no logra alcanzar la grandeza de esta última, pero eso no quita para que merezca la pena. Y pronto deberíamos ver en Apple 'Masters of the Air', una serie que funciona a modo de secuela de ambas.

