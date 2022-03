"Mi versión era mucho más sucia y brutal". Joe Wright denuncia que el montaje de 'La mujer en la ventana' estrenado en Netflix no es el suyo

El thriller de Netflix 'La mujer en la ventana' no es la versión que el director Joe Wright quería. La mala recepción de críticos y público han condenado al ostracismo a una película que recupera los dislates del cine de De Palma e incluso el cine giallo, pero según una entrevista con Vulture, Wright no estaba contento con el corte final debido a los cambios realizados a medida que avanzaba la producción.

La película contaba con un elenco estupendo, con Amy Adams y personajes secundarios interpretados por Gary Oldman, Julianne Moore, Jennifer Jason Leigh y Anthony Mackie. La adaptación cinematográfica fue escrita por la ganadora del Premio Pulitzer, Tracy Letts, pero la producción pasaría por muchos problemas, puesto que fue originalmente una película de 20th Century Studios que fue absorbida cuando Disney adquirió el estudio y luego se vendió a Netflix, debutando en la plataforma en mayo de 2021.

En la entrevista, Wright explica en qué se diferenciaba de su visión de la película:

Ver a Amy Adams en un papel como este podría haber sido un problema para el público que está acostumbrado a verla interpretar personajes dulces y las expectativas se convierten en barreras, como continúa:

"Desafortunadamente, al público le gusta que las mujeres sean amables en sus películas. No quieren verlas hechas un desaste, feas, oscuras, borrachas o tomando pastillas. Está bien que los hombres sean así, pero no las mujeres. Así que todo el la cosa se diluyó para ser algo que no era. Me encantaría hacer una versión del director pero sería demasiado costoso hacerlo realidad".