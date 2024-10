Netflix cancela fulminantemente 'Kaos'. La comedia mitológica protagonizada por Jeff Goldblum se queda sin final y no tendrá temporada 2

Adiós a la nueva mitología griega. Netflix ha decidido cancelar de manera fulminante 'Kaos', la comedia protagonizada por Jeff Goldblum como un Zeus algo neurótico y paranoico. Creada por Charlie Covell ('The End of the F***ing World') se quedará sin final y no habrá temporada 2. La noticia la ha dado una de sus protagonistas, Aurora Perrineau, en un post ahora borrado en sus redes sociales.

Estrenada el pasado 29 de agosto, la serie tuvo un recibimiento bastante bueno y ha estado cuatro semanas en el top 10 y con unas críticas nada malas (tampoco espectaculares), algo que no parece haber sido suficiente para la plataforma, dejando la comedia en esos ocho episodios.

'Kaos' era una toma moderna y cómica de la mitología griega, con Zeus temiendo que su reinado está terminando cuando ve una arruga en su frente. Mientras va tomando cartas en el asunto, tres mortales se lanzan a una aventura para cumplir sus profecías idénticas.

Caos con Kaos

Junto a Goldblum y Perrineau, la serie contaba en su reparto con Misia Butler, Leila Farzad, Janet McTeer, Nabhaan Rizwan, Cliff Curtis, David Thewlis, Debi Mazar, Stephen Dillane, Suzy Izzard, Billie Piper y Killian Scott entre otros.

De confirmarse la cancelación, esto significa el cierre sin final de la serie, que estaba pensada para tres temporadas y, de hecho, terminó la primera tanda abriendo tramas para continuar. Así era el propósito de Covell, tal como aseguró el mes pasado:

«Definitivamente hay más. No quería tampoco hacer un final que fuese un cliffhanger total. Espero que parezca satisfactoria como una temporada 1 de pleno derecho y siempre hay esperanza para tener más. Porque de verdad me gustaría hacer más y trabajar con esos actores y ese equipo. Fue como un sueño hecho realidad.»

