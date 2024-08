Netflix México tiene la cinta que combina los juegos de supervivencia con el terror al puro estilo de 'Saw' y 'El juego del calamar'

Los amantes de las cintas de terror sabrán que aquellas películas de culto que consideran sus favoritas tienen un factor en común: sus protagonistas no tienen escapatoria. Si bien es una fórmula que se ha repetido en el cine con tintes de comedia y con gran éxito en producciones coreanas, es hora de llevar este sub-género 'sin salida' al terreno de la modernidad con una cinta que escala lugares entre las más vistas de la plataforma.

La secuela de 'Escape Room 2: Mueres por salir' eleva la apuesta al reunir a los sobrevivientes de la primera película para un nuevo y más letal desafío, volviendo a sumergir al público en un laberinto de desafíos letales, pero esta vez elevando la tensión y la complejidad de las pruebas.





En esta segunda entrega, los protagonistas Zoey (Taylor Russell) y Ben (Logan Miller) ahora no están solos, pues se unen a otros sobrevivientes, cada uno con sus propias habilidades y motivaciones. Juntos, deberán trabajar en equipo para descifrar enigmas cada vez más complejos y escapar de trampas mortales que ponen a prueba su ingenio y su capacidad para trabajar bajo presión.

Una de las mayores fortalezas de la película dirigida por Adam Robitel es su capacidad para mantener al espectador al borde del asiento: los escenarios son cada vez más elaborados y peligrosos, y los giros argumentales sorprenden constantemente. Además, la película explora con mayor profundidad la psicología de los personajes, revelando sus miedos y motivaciones más profundas.

Una película eficaz y frenética

Con una producción que llama la atención desde el primer momento, la clave de su éxito son lo retorcidos que son los puzles, que además de enrevesados llevan a los personajes a situaciones agónicas o violentas, que sube la velocidad del ritmo y la tensión de la cinta.

Sin embargo, resulta todo tan frenético que no nos da tiempo de disfrutar el trayecto hacia la resolución del misterio y el desarrollo de los personajes, por lo que la clave resulta no pensarlo demasiado y dejarse llevar por su corriente infatigable, como si se tratara de un escape room de verdad, sólo que con conceptos de 'Saw' y 'Cube' aplicados a lo bestia.

'Escape Room 2: Mueres por salir' es una película de terror que cumple su cometido de entretener y mantener al espectador al borde del asiento. Aunque no sea una obra maestra del cine, es una secuela sólida que satisfará a los fans de la primera entrega y a aquellos que disfrutan de películas de suspenso y misterio en donde los protagonistas buscan desesperadamente la salida.

'Escape Room 2: Mueres por salir' está disponible en Netflix México.

Foto de Search

