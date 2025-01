Netflix tiene malas noticias para los fans de 'Los Bridgerton', 'One Piece', 'El problema de los 3 cuerpos' y otras 7 de sus series más vistas

Netflix ha pegado hoy un golpe de la mesa anunciando varias novedades sobre sus estrenos para este 2025, pero a veces es más importante lo que no se dice. En este caso llama la atención que la plataforma básicamente ha confirmado que varias de sus series más populares no estrenarán una nueva temporada a lo largo de 2025.

Tal y como destaca Deadline, entre las series que Netflix ha dejado fuera encontramos títulos tan conocidos como 'Los Bridgerton', 'One Piece', 'El problema de los 3 cuerpos', 'Outer Banks', 'The Gentlemen', 'Un lugar para soñar', 'Bronca', 'Avatar: La leyenda de Aang', 'El abogado del Lincoln' o la reciente 'Palomas negras'. Todas ellas tendrán como mínimo una temporada más, pero todo apunta a que habrá que esperar como mínimo hasta 2026 para verlas.

¿Y qué es lo que pasa con estas series?

En algunos casos tampoco es una sorpresa tan grande, pues de 'Los Bridgerton' ya se dijo que iban a pasar dos años entre temporadas -y encima el inicio del rodaje acabo retrasándose-, mientras que todo había estado muy parado con la temporada 2 de 'El problema de los 3 cuerpos' e iba a ser sencillamente imposible llegar para este 2025. Por su parte, 'Palomas negras' se estrenó en diciembre y ya está renovada, pero también se contaba con ello.

Donde sí sorprende más es en el caso de 'One Piece', ya que el rodaje lleva tiempo en marcha y Vincent Regan, el actor que da vida a Garp, desveló en su momento que el objetivo era estrenarla en Navidades de 2025. Además, hace poco pareció confirmarse su llegada este año, pero Netflix acabó borrando ese dato, creando así una incertidumbre que ahora ha ido a más.

Con todo, esto no supone que esté totalmente descartado que ninguna de ellas llegue en 2025, pues no sería la primera vez que Netflix tiene que acabar corrigiéndose a sí misma. Por ejemplo, la temporada 3 de 'El abogado del Lincoln' llegó en 2024 cuando inicialmente no estaba anunciada para ese año y con la cuarta podría pasar algo parecido.

Del resto de títulos mencionados conviene señalar que 'The Gentlemen' no llegará hasta 2026 por lo apretada que estaba la agenda de Guy Ritchie, que el rodaje de 'Avatar: La leyenda de Aang' no acabará hasta mediados de año, lo que unido a un largo proceso de postproducción obliga a que no se estrene hasta el año que viene.

Además, Carey Mulligan comentó hace poco el rodaje de la temporada 2 de 'Bronca' ha comenzado este mismo mes, mientras que 'Un lugar para soñar' estrenó su anterior entrega en diciembre y no le va a dar tiempo a llegar con la siguiente para 2025. Por último, el rodaje de la temporada 5 y final de 'Outer Banks' no comenzará hasta esta primavera y por tiempos es sencillamente imposible lanzarla antes de 2026.

