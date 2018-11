El nuevo y épico tráiler de 'Mowgli: La leyenda de la selva' anuncia la fecha del estreno en Netflix

Hace unos meses vimos el primer adelanto de 'Mowgli: La leyenda de la selva' ('Mowgli: Legend of the Jungle'), la nueva adaptación de 'El libro de la selva' que ha orquestado Andy Serkis; sorprendentemente, poco después nos enteramos que Warner vendió la película a Netflix. Hoy podemos echar un vistazo al tráiler final, que viene acompañado por otro póster y la nueva fecha de estreno: 7 de diciembre.

Recordemos que 'Mowgli' se rodó en 2015 y en su momento fue el debut como director de Serkis, que después realizó el drama 'Una razón para vivir' ('Breathe'). El inglés, conocido por dar vida a Gollum y César, también participa como actor en esta superproducción basada en la obra de Rudyard Kipling. Según Serkis, su película es más oscura, adulta y fiel al original que las dos versiones de Disney (la animada y el remake en acción real).

'Mowgli: La leyenda de la selva' cuenta la historia de un niño atrapado entre dos mundos, que acepta su destino y se convierte en una leyenda. Mowgli nunca ha encajado totalmente ni en la selva ni en la civilización humana. Ahora, tiene que superar todos los peligros de cada mundo para descubrir cuál es realmente el suyo...

Además de Andy Serkis, que tiene el papel del oso Baloo, el estupendo reparto incluye a Christian Bale (la pantera Bagheera), Cate Blanchett (la serpiente Kaa), Benedict Cumberbatch (el tigre Shere Khan), Peter Mullan (el lobo Akela), Naomie Harris (la loba Nisha), Tom Hollander (el chacal Tabaqui), Matthew Rhys (John Lockwood), Freida Pinto (Messua) o el jovencito Rohan Chand (Mowgli).

A diferencia del film de Disney estrenado en 2016, donde estrellas como Scarlett Johansson o Idris Elba sólo prestaron sus voces, Serkis recurrió a la tecnología de la captura del movimiento para que los actores diesen vida a los personajes de los animales, posteriormente recreados por ordenador en base a las interpretaciones (quizá por eso las caras de los animales resultan un poco extrañas y falsas). Los trailers me gustan, parece que será una gran aventura, pero el CGI no termina de quedar demasiado bien, espero que no moleste o resulte ridículo. ¿Qué opinas, quieres ver lo que ha hecho Serkis?