Andy Serkis aclara por qué su versión de 'El libro de la selva' es la definitiva: "No es para niños de cinco años"

Ha pasado ya más de un año desde que vimos la adaptación en imagen real de 'El libro de la selva' ('The Jungle Book') que Jon Favreau dirigió para Disney. Era un gran espectáculo que además arrasó en taquilla, pues logró recaudar 966 millones cuando su coste fue de "solo" 175. Sin embargo, Warner también lleva un tiempo preparando su propia versión de la historia, tomando para ello como base la novela original de Rudyark Kipling y con Andy Serkis realizando su debut como director.

El actor está muy implicado últimamente en la campaña promocional de la excelente 'La guerra del planeta de los simios' ('War of the Planet of the Apes') y en Screen Rant han aprovechado la ocasión para preguntarle por su libro de la selva, en el cual participan actores de la talla de Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Christian Bale o Naomie Harris. Él no ha dudado en señalar qué es lo que separa su película de la realizada por Disney:

Nuestra versión está usando captura de movimiento y la suya no. La nuestra está rodada donde sucede, en escenarios natural, la rodamos en Sudáfrica. La película se parece más a una fotografía en acción real. Tuvimos a actores que interpretaron a los animales en lugar de solamente ponerles voz; en eso hay una gran diferencia. La forma de meterse en el personaje y hacerse con el mismo en todo momento desde su concepción hasta la autoría del rol. Esta versión, como en el libro, se sitúa en India. Está situada en la época colonial con el cambio de siglo, así que tiene a especie de autenticidad y, supongo, ese sentido de estar más cercana al mundo de Rudyark Kipling. Además, nuestra película está hecha para un público adulto, no para niños de cinco años, no es para público familiar como el de Disney. Es más oscura, mucho más cercana al libro de Rudyark Kipling, a su tono.

¿Es cosa mía o suena un poco a estar diciendo que la suya es la versión definitiva de la historia o como mínimo que es la verdadera adaptación de la novela de Kipling? También es cierto que es su trabajo vender la película, donde también da vida al carismático Baloo, lo mejor que pueda, pero suena todo un poco exagerado. Además, no nos olvidemos de los múltiples retrasos que ha sufrido su estreno, algo que Serkis tampoco tuvo problemas en abordar:

Personalmente, tengo que decir que estoy encantado con que Warner haya cambiado la fecha de entrega de nuestra película. La ambición hacia este proyecto es enorme. Lo que estamos intentando hacer requiere de un nivel psicológico y emocional sin precedentes para dotar a las increíbles interpretaciones de nuestro reparto de las expresiones faciales de los animales.

Traducción personal: queremos que todo sea perfecto. Vale, ningún problema con ello, pero tengamos en cuenta que esta 'El libro de la selva' comenzó a rodarse en marzo de 2015 y, si todo va según lo previsto, no podremos verla hasta el 19 de octubre de 2018 cuando 'La guerra del planeta de los simios' inició su grabación en octubre de 2015 y ya hemos podido verla. Hay algo ahí que no encaja y esperemos que no sea que la cinta es un desastre y Warner no sabe muy bien qué hacer con ella. Además, debía haberse estrenado en octubre de 2016...