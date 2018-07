Netflix compra 'Mowgli' a Warner: el estreno de la nueva versión de 'El libro de la selva' se retrasa a 2019

La noticia del día es la (definitiva) venta de Fox a Disney pero se ha producido otra interesante operación que retrata el estado actual de la industria de Hollywood. Netflix ha comprado a Warner los derechos globales de distribución de 'Mowgli', la nueva adaptación de 'El libro de la selva' dirigida por Andy Serkis.

La película, que debía llegar a los cines en octubre, se retrasa ahora para convertirse en uno de los grandes estrenos de Netflix para 2019. Todavía no hay fecha concreta. A pesar de que esto significa que no veremos este espectáculo en pantalla grande, Serkis, su principal responsable, se ha mostrado aliviado y feliz por el acuerdo en sus primeras declaraciones tras la adquisición de Netflix:

"Estoy sinceramente entusiasmado por Netflix para Mowgli. Ahora evitamos las comparaciones con la otra película [la versión de Disney estrenada en 2016] y es un alivio no tener la presión. He visto la versión 3D y es excepcional, una visión diferente de la versión 2D, realmente exuberante y con una gran profundidad.

Lo que me emociona más es la innovación de Netflix a la hora de presentar esto, y el mensaje de la película. Entienden que esto es un relato oscuro que no encaja para todo el mundo. No está realmente pensada para niños pequeños, aunque creo que es posible que los que tengan 10 años o más puedan verla.

Siempre se pensó para ser PG-13 y esto nos permite profundizar, con temas más oscuros, ser siniestros y aterradores por momentos. La violencia entre animales no es gratuita, pero definitivamente está ahí. Esta opción nos permite tener la película sin ningún compromiso."