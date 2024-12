El nuevo fenómeno de Netflix es este anime paranormal que redefine los límites de lo sobrenatural y la ciencia ficción

En el vasto y diverso universo del anime, pocas series logran destacar de manera tan explosiva como lo está haciendo una adaptación del popular manga escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu, una obra que ha conquistado tanto a lectores como a espectadores por su enfoque único y audaz, mezclando ciencia ficción, comedia, terror y romance en una fórmula explosiva.

'Dandadan' es la historia de que sigue a Ken Takakura (llamado "Okarun") y Momo Ayase, dos adolescentes cuyas vidas dan un giro surrealista después de enfrentarse a fenómenos paranormales que desafían la lógica. Momo, una chica pragmática y con carácter, no cree en extraterrestres, pero sí en fantasmas, mientras que Okarun, tímido e introvertido, tiene fe ciega en los alienígenas, pero niega la existencia de fantasmas.

Este contraste de creencias desencadena una aventura alucinante cuando ambos se enfrentan, primero, a una invasión alienígena y, después, a espíritus vengativos en una trama que mezcla hábilmente momentos de tensión sobrenatural con una comedia hilarante y situaciones románticas que nos mantienen al borde del asiento.

El anime, producido por un equipo que entiende a la perfección el espíritu irreverente del manga, se caracteriza por una animación de alta calidad. Los diseños de los personajes capturan la esencia de los bocetos originales de Tatsu, mientras que las secuencias de acción y los momentos paranormales están ejecutados con un nivel de detalle impresionante: los extraterrestres y fantasmas se presentan como entidades tanto aterradoras como fascinantes, lo que añade una capa de inmersión al relato que nos atrapa desde el primer capítulo.

Si bien se agradece que una producción por entregas vaya al grano en la introducción de los personajes y el desarrollo de la trama, lo cierto es que 'Dandadan' está llena de escenas muy intensas: apenas 10 segundos después del comienzo, se puede ver el preámbulo de una agresión sexual a uno de los personajes, por lo que no es un anime para los débiles de corazón, sino para los valientes que no rehúyen estos temas ni se andan con rodeos en lo más mínimo.

Una experiencia visualmente impactante

El estudio Science Saru es un gran referente del movimiento y la construcción de escenas en todas sus obras, pero su uso del color (y la falta de este a propósito) es absolutamente impresionante en 'Dandadan', incluso hay un episodio en particular que se muestra casi en su totalidad en escala de grises, antes de que el clímax de la historia vea una explosión de rojo que atraviesa la escena.

Me atrevería a decir, incluso, que no hay un solo anime en el mundo que se acerque a capturar el estilo y el sentido de la estética que 'Dan Da Dan' logra en sus primeros tres episodios solamente, y no hay duda de que los episodios futuros también cumplirán en este sentido.

El manga de 'Dandadan' ha sido un fenómeno desde su debut en 2021 en la revista *Shōnen Jump+. Su narrativa dinámica, combinada con un arte detallado y expresivo, ha captado una base de fanáticos leales que celebran su enfoque innovador. La adaptación al anime no solo satisface las expectativas de estos fans, sino que también abre las puertas para que una audiencia más amplia descubra la magia de esta historia.

Si buscas un nuevo anime del cual engancharte, esta producción contiene humor para reírse bien a gusto. "Y si queremos acción y un poquillo de malrollo sobrenatural (body horror incluido), también hay buenas dosis entre la exploración de leyendas urbanas y folklore japonés", tal como lo comenta nuestra amiga Mariló Delgado.

'Dandadan' está disponible en Netflix México

