La película de ciencia ficción que está arrasando en Netflix: viajes en el tiempo y comedia romántica se unen en este remake de una estupenda cinta australiana

Netflix ya ha proporcionado los datos de audiencia de la semana pasada y uno de los detalles más llamativos es que una película de ciencia ficción con viajes en el tiempo se ha convertido en la más vista no hablada en inglés de la plataforma durante esos días. Me refiero a la producción italiana 'Ya era hora'.

Un pequeño contratiempo a la italiana

Remake de la estupenda película australiana 'Un pequeño contratiempo', 'Ya era hora' cuenta la vida de un hombre adicto al trabajo que tiene serios problemas para disfrutar de su vida más allá de sus obligaciones laborables. Tras una fiesta por su 40 cumpleaños, se despierta al día siguiente un año después sin recordar lo que ha sucedido en ese periodo. Desde entonces, el tiempo pasará mucho más rápido de lo normal para él, siendo además incapaz de recordar esos momentos que deberían haber marcado su vida.

Es verdad que no son pocas las películas que han mezclado los viajes en el tiempo y la comedia romántica. Todos nos acordamos de 'Atrapado en el tiempo', y también hay por ahí títulos muy estimables como 'Una cuestión de tiempo' o 'Palm Springs', pero 'Un pequeño contratiempo' tenía un toque especial al saber equilibrar su lado más divertido con una inesperada carga de tristeza de lo más lograda, contando además con una inspirada interpretación de Rafe Spall. Por ahora no he podido ver su adaptación italiana, pero tengo mis dudas sobre que esté a la altura.

Lo que sí ha quedado claro es que 'Ya era hora' ha llamado la atención del público, pues durante la semana pasada sumó en Netflix 11,55 millones de horas reproducidas, más que ninguna otra película no hablada en inglés. Si incluimos las habladas en ese idioma, entonces ocuparía el puesto lugar, con 'Luther: Cae la noche' muy destacada por encima del resto con 69,54 millones de horas reproducidas.

