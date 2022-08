Qué ver en Netflix: Winona Ryder y Christian Bale protagonizan una magnífica adaptación de una de las novelas más influyentes de siempre

A raíz de la nueva adaptación de 'Dune' empezó a surgir la siguiente cuestión: ¿volver a llevar al cine una novela se puede considerar un remake? ¿Se salen de la definición por un caprichoso beneficio de la duda o porque realmente las intenciones son otras? ¿Dónde empieza y dónde acaba la relación entre las diferentes adaptaciones que se realizan de una obra original? ¿Las readaptaciones son una vía de escape para disimular falta de apuesta por contenido original ya que resultan menos burdas que un remake?

Muchas cuestiones lo sé, y lo mejor es que no tengo realmente respuesta para ninguna. Pero siempre es interesante la readaptación, por cómo intenta separarse de manera consciente o inconsciente de otras versiones y cómo trata de formar una relación distinta con el material original. Y por cómo se modifica finalmente por un nuevo contexto y por la evolución del lenguaje cinematográfico y/o de la cultura pop. Por eso resulta me resulta interesante ver las diferentes versiones de 'Mujercitas', incluyendo la que ha llegado hoy a Netflix.

El camino marcado

Esa versión se trata de la estrenada en 1994, dirigida por Gillian Armstrong -la primera mujer que realiza una adaptación de la novela de Louisa May Alcott y llevó más de 60 años, ojo- y con Winona Ryder, Susan Sarandon, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Kirsten Dunst y Claire Danes como las mujeres March, Christian Bale como el joven galán Laurie y Gabriel Byrne como el erudito Friedrich Bhaer. Poca broma, quizá el reparto más completo de todas las versiones que se han hecho.

Quizá no haga falta presentar la historia de la novela de Alcott -y si lo hace, ¿cómo vais por la vida sin estar al tanto de 'Mujercitas' en alguna de sus diferentes versiones?-, pero allá va: durante la Guerra de Secesión una familia de mujeres se queda en un modesto pueblo intentando sobrevivir durante el periodo de pobreza económica, sin por ello perder sus ambiciones. Y no necesariamente sociales, sino también intelectuales.

Todas las hijas de la familia March tienen algún rasgo distintivo. Jo (Ryder) es la intelectual que aspira ser novelista, Meg (Alvarado) la más responsable, Beth (Danes) es muy musical pero también muy frágil y Amy (Dunst cuando es joven y Mathis cuando crece) es la enamoradiza con aspiraciones de clase. Al grupo es también bienvenido Laurie, un joven con aptitudes que conecta bien con la familia. Juntos, a lo largo de los años, comparten momentos felices, pero también dolorosos. Todos marcaran de una forma u de otra su camino futuro.

'Mujercitas': un relato que vive a través de las generaciones

Ese aspecto de los caminos determinados para estas jóvenes y ambiciosas mujeres es una de las cosas en las que más decide profundizar Armstrong en su versión, en contraste con los melodramas más clásicos y comerciales de 1933 y 1949. Ese pequeño toque más intelectual en su aproximación la acerca más a la versión más reciente de Greta Gerwig, aunque tampoco rechaza ciertos convencionalismos del drama de época de los noventa para hacerla accesible.

Y la verdad es que logra hacer buen uso de esas convenciones. 'Mujercitas' (1994) consigue mostrarse equilibrada para hacer digeribles sus ideas mientras respeta la esencia de la influyente novela.Su ambición no choca con hacer una espléndida película que cualquiera puede disfrutar, con una estructura bien perfilada y una magnífica química entre todo su reparto, consiguiendo resaltar una Ryder que tiene bien cogido el papel y un Bale muy mozo pero con aptitudes destacables. Ahora que está disponible no hay excusa para no rescatarla.

