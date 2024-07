La serie de Netflix que acaba de hacer historia de la plataforma. Ni siquiera 'Stranger Things' ha logrado esta proeza irrepetible

Todo apuntaba en esa dirección y Netflix finalmente ha podido confirmar lo que todos sospechábamos: la temporada 3 de 'Los Bridgerton' acaba de colarse en el Top 10 histórico de las series habladas en inglés más vistas de la historia de la plataforma. De esta forma ha conseguido un hito que ha estado fuera del alcance hasta de un bombazo tan extraordinario como 'Stranger Things'.

Un hito tremendo

Por ponerlo en perspectiva, las tres temporadas de 'Los Bridgerton' figuran actualmente en ese Top 10 histórico de Netflix. La temporada 1 ocupa la cuarta posición, la temporada 2 la novena y la temporada 3, que todavía tiene varias semanas por delante para seguir sumando espectadores, acaba de arrebatar el décima puesto a 'Mi reno de peluche'.

La única otra serie con más de una entrega en el Top 10 es 'Stranger Things', pero solamente aparecen la temporada 4 en segunda posición y la temporada 3 en el octavo. No dudo de que la esperadísima temporada 5 también entrará, pero para entonces habrá más movimientos y la tercera habrá desaparecido con total seguridad.

Ahora mismo, solamente 'Miércoles' tiene posibilidades reales de repetir esta proeza de 'Los Bridgerton'. Para empezar, su primera temporada ocupa el número 1 en esa lista y es evidente que la temporada 2 va a ser otro bombazo impresionante.

No obstante, si nos fijamos en las series habladas en otros idiomas, las tres temporadas de 'La casa de papel' producidas por Netflix sí aparecen en lista, y con unos datos comparables a los de 'Los Bridgerton'. Sin embargo, no entran las dos hechas para Antena 3, por lo que no puede decirse que entren todas. Ahí es 'El juego del calamar' la que podría lograrlo, y es que su primera temporada aún es la serie más vista de la historia de la plataforma.

Por cierto, Shonda Rhimes, productora (que no creadora) de 'Los Bridgerton' ha aprovechado la noticia para lanzar el siguiente mensaje:

"Estamos muy agradecidos por la increíble respuesta que Bridgerton ha recibido de los fans de todo el mundo. Shondaland se enorgullece de que el público de todo el mundo haya conectado con nuestra narrativa y con el mundo Bridgerton que hemos construido. Estamos deseando traer más de este querido universo a las pantallas en los años venideros."

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2024

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2024