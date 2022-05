'Stranger Things': Netflix revela su inesperada estrategia de emisión de la temporada 4 creando un precedente inédito en la plataforma

Netflix finalmente reveló uno de los secretos más extraños de la temporada 4 de 'Stranger Things' que circula alrededor de la división en dos partes de la temporada y resulta que las dos entregas están muy lejos de ser iguales en términos de tiempo de ejecución. Si bien anteriormente sabíamos que constaría de nueve episodios en total, no estaba claro, hasta ahora, cuántos episodios exactamente ser reservaban cuando se lanzara el Volumen 1 el 27 de mayo.

Resulta que la Temporada 4 Volumen 1 de 'Stranger Things' constará de siete episodios en total, solo un episodio menos que toda la tercera temporada, mientras que la Temporada 4 Volumen 2 comprenderá solamente los dos últimos episodios de la temporada. No habrá que esperar mucho para ver la conclusión de la Temporada, ya que la Parte 2 se lanzará el 1 de julio.

Los hermanos Duffer han revelado que los episodios de esta temporada son más largos que en las anteriores, así que al menos, de los dos episodios reservados para el volumen 2, en el final de la temporada 4, el episodio 9, tiene más de dos. horas de duración, según comentaron a The Wrap:

#StrangerThings 4 reveals some epic episode lengths across 9 installments



• E7 — 1 hr, 38 mins

• E8 — 1hr, 25 mins

• E9 — ~2hrs, 30 mins 😳



The first 7 episodes arrive on May 27, the last 2 on July 1 pic.twitter.com/jKDxjr6Xvi