Últimos 3 días para ver en Netflix la mejor película de Quentin Tarantino para muchos. Con razón está considerada una obra maestra

Quentin Tarantino sigue dándole vueltas a cuál será su próxima y en principio última película. Todo apuntaba a que se honor iba a ser para 'The Movie Critic', pero el director se echó para atrás en el último momento. Mientras seguimos esperando, lo que sí podemos hacer es aprovechar esta última oportunidad para poder ver en Netflix 'Pulp Fiction', el que muchos aún siguen considerando su mejor trabajo y una obra maestra indiscutible.

Tras dejar claro que era un director de lo más prometedor con la estupenda 'Reservoir Dogs', Tarantino tenía ante sí la oportunidad de consagrarse y no la desaprovechó. Desde un guion sencillamente redondo que aprovecha a fondo lo mucho que le gusta a su autor romper con la narrativa tradicional hasta unos diálogos antológicos. 'Pulp Fiction' es una obra de madurez absoluta, manteniendo al mismo tiempo una frescura envidiable incluso 32 años después de su estreno.

Imprescindible

Además, 'Pulp Fiction' también cuenta con galería de personajes antológicos, donde quizá destacó en su momento más el hecho de suponer la resurrección profesional de John Travolta -quien tardó bien poco en especializarse en villano de películas de acción-, pero es que todo el reparto está de sobresaliente para arriba. Y además conecta muy bien con el tono que busca Tarantino a caballo entre el thriller repleto de violencia y la comedia negra.

'Pulp Fiction' fue un éxito arrollador tanto de crítica como de público. Además de hacerse con la Palma de Oro en el Festival de Cannes, también se hizo con el Óscar al mejor guion original, mientras que en taquilla superó todas las expectativas al finalizar su recorrido en salas con unos ingresos de casi 214 millones de dólares. Una auténtica barbaridad para una película que apenas había costado 8 millones.

Ahora tenéis hasta el próximo 21 de marzo si queréis (volver a) verla en Netflix, pero la buena noticia es que eso no supone que de repente sea otro de esos títulos imposibles de encontrar en streaming, ya que también se encuentra en los catálogos de Max, de SkyShowtime y de Movistar Plus+. Y si queréis disfrutar de ella con la mejor calidad posible, no dudéis en haceros con ella en UHD por 25,99 euros.

