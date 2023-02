Vin Diesel ya intentó hacer su versión de 'El Señor de los Anillos' y fracasó: una ambiciosa y fascinante película de ciencia ficción que puedes ver en Netflix por tiempo limitado

Vin Diesel no es nada inocente de disfrutar intentando montar toda una leyenda en torno a él. Una perfecta construcción de delirios que tiene toda la pinta que se cree del todo pero, cuando ves la manera en la que películas como las de 'Fast & Furious' abrazan el disparate, queda la sensación de que también se está riendo de todo (de nosotros, de él mismo). Quizá ahí está la clave de su complicidad con el público, una perfecta combinación de absurdo y de tomárselo muy en serio (no muy alejado de lo que anda ahora mismo Tom Cruise).

Sólo así se entienden cosas como sus afirmaciones diciendo que la "Fast Saga" es el equivalente en el cine de acción de 'El Señor de los Anillos' (¿son melodramas entonces? ¿Realismo social?). Aunque es cierto que Diesel ha tenido muy presente el éxito de la saga fantástica de la mano de Peter Jackson, al fin y al cabo marcó una de sus películas más importantes y también de las que más cortas se quedaron en sus ambiciones. Se trata de 'Las crónicas de Riddick'.

Una partida de rol que se fue de madre

Secuela de la estupendísima joya de culto del terror y la ciencia ficción 'Pitch Black', la película se convirtió en una prioridad absoluta para Diesel, por encima de éxitos garantizados como 'A todo gas 2' o 'xXx2: Estado de emergencia' que rechazó para poder sacar adelante este proyecto con David Twohy. Síntoma de que esta es su franquicia predilecta, pero también que veía el potencial para hacer una réplica en clave espacial de las adaptaciones de Tolkien.

Tal era su confianza que Twohy escribió tres películas de Riddick, y en su negociación con Universal puso la condición de que sólo podrían verlos si recibían luz verde. Dado que la primera funcionó bien, aceptaron aprobar la primera de ellas, 'Las crónicas de Riddick', que introducía seres mitológicos, dinastías, clanes malignos en una escala muy superior al efectivo "minimalismo" de 'Pitch Black'. Diesel y el director hasta renunciaron a la calificación para adultos con el objetivo de ampliar el público a alcanzar.

Algo que podría haber funcionado perfectamente, construyendo debidamente a Riddick como el héroe titubeante que vaga por el espacio para escapar de su destino, ofreciendo mundos fantásticos y asombrosos. A nivel de diseño se acerca bastante de cumplir, pero la estructura de 'Las crónicas de Riddick' y cierta sensación plomiza por pasarse de grandilocuente juegan en su contra para colmar sus ambiciones.

'Las crónicas de Riddick': el Conan espacial

No por ello es una mala película. Hay tramos realmente notables, como el que llega bien transcurrida la cinta que se asemeja más al cine de prisiones que a la pomposa partida de rol ida de madre que le precede. Quien sabe si invirtiendo esos tramos habría ayudado a hacer funcionar mejor esta parte más ambiciosa y poder, que no le faltan puntos de interés que podrían haber dado para un sólido Conan en el espacio pero no termina de cuajar.

Si querían hacer su equivalente de la saga de Jackson en clave de ciencia ficción, claramente fracasaron en la tarea porque Universal no siguió adelante con las secuelas. Con 'Riddick' tuvieron casi que recurrir a la autofinanciación que conllevó un retorno a lo básico que, dicho sea de paso, le sentó bien y es posible que la prometida 'Riddick: Furya' siga la misma hoja de ruta. No por ello deja de valer la pena recuperar 'Las crónicas de Riddick' y su inestable pero estimable factura que se puede ver a través de Netflix (al menos hasta el 28 de febrero, último día para verla en la plataforma).

