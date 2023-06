Ciencia ficción, polémica y filosofía de garrafón en Netflix: adaptó un mítico manga y fue uno de los grandes fracasos de Scarlett Johansson

Puede que una de las mayores actividades de riesgo a las que se puede enfrentar un cineasta en Hollywood es adaptar un manga de prestigio. La tarea tiene todas las papeletas para terminar transformada en un desastre indefendible como 'Dragonball Evolution', pero incluso cuando los resultados son tan estimables como los de 'Speed Racer' o 'Alita: Ángel de combate', no puede evitarse paladear el sabor a decepción.

Máquinas sin engrasar

En el saco de este tipo de producciones para olvidar, tanto para el público como para el estudio responsable, no podemos olvidar meter 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina'; el largometraje con el que Rupert Sanders intentó trasladar a la acción real, e infructuosamente, el genio indiscutible tanto del anime de 1994 dirigido por Mamoru Oshii como del manga de Masamune Shirow.

Para ello, el director de 'Blancanieves y la leyenda del cazador' y la gente de Paramount decidieron contar con un reparto mayoritariamente occidental para interpretar a los personajes principales, incluyendo a una Scarlett Johannson que se convirtió en el foco de todas las acusaciones sobre lo que parecía un caso de whitewashing de manual.

Esta polémica sepultó el buen hacer de Sanders y su equipo en lo que respecta al diseño de producción y al tratamiento visual de un filme que, por otro lado, fue incapaz de acercarse tan siquiera al poso filosófico del material original, que explora con acierto el conflicto identitario de su protagonista en un mundo tremendamente avanzado tecnológicamente en el que carne, metal y autopistas de la información en tiempo real cohabitan en un único cuerpo.

La película, presupuestada en 110 millones de dólares —sin contar los costes publicitarios—, fracasó estrepitosamente en taquilla y supuso un gran varapalo económico para la compañía, que perdió, según los expertos, una suma comprendida entre los 60 y los 100 millones. El motivo, según Paramount, no tuvo nada que ver con el aspecto creativo, sino con la mencionada polémica racial.

Que 'Ghost in the Shell' debutase con unos discretos 19 millones de dólares que la colocaron en tercera posición durante su primer fin de semana en cines, y que terminase su periplo internacional con un decepcionante total de 170 millones, según explicó Kyle Davies, jefe de distribución doméstica del estudio, fue intentar contentar al mayor número posible de espectadores.

"Tienes una película que es muy importante para los fans ya que está basada en una película animada japonesa. Así que siempre estás intentando enhebrar la aguja, entre respetar el material original y hacer una película para un público masivo. Es un reto, pero claramente las críticas no ayudaron."

Eso pasó por mantener las identidades japonesas de la Mayor y Kuze y asignar a los roles a dos intérpretes como Johansson y Michael Pitt, y mantener la calificación por edades para mayores de 13 años. Dos decisiones que terminaron de lastrar un proyecto que ya se miró con recelo desde su anuncio, y que hace que muchos nos pongamos a temblar con la idea de que la 'Akira' made in Hollywood ya esté en marcha.

Si quieres dar una segunda oportunidad a 'Ghost in the Shell', acaba de incorporarse al catálogo de Netflix.

