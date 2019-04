Disney+: Así queda su precio y catálogo frente a Netflix, HBO, Movistar+, Amazon, Filmin y resto OTTs

Disney+ ha comenzado oficialmente su cuenta atrás. Anoche, durante la reunión con accionistas, Bob Iger dio un primer vistazo a lo que será una de las principales jugadoras en el mundo del streaming y los servicios OTT. Un servicio que llegará en noviembre con un catálogo jugoso con miles de episodios y centenares de películas en su lanzamiento.

Mientras esperamos a su lanzamiento en España (que está previsto para el segundo trimestre fiscal de 2020) con su precio definitivo, está claro que la gigante llega con fuerza y dispuesta a comerle el terreno al ya de por sí competido terreno audiovisual.

Así que vamos a intentar discernir cómo quedaría en España el mercado de las OTTs tras la llegada de Disney. Y para ello vamos a coger a las plataformas más importantes y ver qué nos ofrecen y por cuánto.

Disney : 6.99 dólares/mes (o $69.99 al año)

: 6.99 dólares/mes (o $69.99 al año) Netflix : 7.99 euros/mes (básico); 10.99 (estándar); 13.99 (premium)

: 7.99 euros/mes (básico); 10.99 (estándar); 13.99 (premium) Filmin : 7.99 euros/mes (básico); 14.99 (con 3 estrenos); 95 euros (anual con revistas)

: 7.99 euros/mes (básico); 14.99 (con 3 estrenos); 95 euros (anual con revistas) HBO : 7.99 euros/mes

: 7.99 euros/mes Amazon : 36 euros/año (todo Prime)

: 36 euros/año (todo Prime) Sky: 6.99 euros/mes

Aquí hemos dejado fuera a Movistar por la imposibilidad de contratarlo como un servicio independiente (por ejemplo, el Fusión Base con 100 Mb ronda los 65 euros al mes); DAZN, al estar especializado en deportes; y otras como Starzplay o AXN Now, ya que tampoco se pueden contratar independientemente.

Comienza la batalla del catálogo

Disney+ llegará con estrenos recientes (aseguran a 'Capitana Marvel' y 'Vengadores: Endgame' en sus primeros meses de vida). En los últimos meses hemos visto cómo ha ido rompiendo acuerdos (o no renovándolos) con plataformas muy tochas como Netflix con la idea de derivarlo todo a la OTT. Aquí tendremos que tener en cuenta que, de algún modo u otro, no solo llegará el Disney más puro (y Marvel y Star Wars) sino también el catálogo de FOX con películas y series de canales como FX. Lo que no queda claro es si a España llegaría con un paquete con Hulu o si en la plataforma en sí.

Netflix es una de las que más tiene que perder con la llegada de Disney y las demás futuras plataformas que vendrán con su librería (TimeWarner y la de NBCUniversal entre otros). Sus "grandes clásicos" ('House of Cards', por ejemplo) son casi un recuerdo lejano y, si bien tienen cada semana un buen puñado de novedades (la churrería sigue abierta), el ruido de las que logran destacar se diluye al cabo de pocos días creando una sensación de pan para hoy y hambre para mañana independientemente del inmenso catálogo que tienen.

Movistar+ es, dentro de las grandes, la competidora más débil si hablamos de televisión. Ahora mismo más allá de la distribución de cadenas de pago (FOX, AXN...) su principal alianza es con Showtime ('Shameless', 'Homeland') que, a su vez es filial de CBS, y se preocupa por traer producciones europeas. Además, en este último par de años la plataforma está potenciando con bastante éxito su línea de originales.

La naturaleza de Sky (cuya matriz es de Murdoch, el jefazo de Fox) como proveedora de canales y su catálogo bajo demanda hace que el asunto sea complejo. En principio no debería haber problema ya que Disney+ no afecta a los canales de pago de la compañía (Disney XD, National Geographic...) por lo que no debería haber cambios en los contenidos de Sky, que seguirá ofreciendo una decena de canales y sus respectivos contenidos "a la carta".

Filmin tiene en su poder una gran baza: la de haberse especializado en las producciones independientes y europeas y, además tener un puñado de cintas clásicas (una de las asignaturas pendientes del mercado OTT). La llegada de Disney (o de casi cualquier otra plataforma) apenas se notará. Un caso parecido tenemos con AcornTV y Flixolé al estar especializadas la primera en series británicas y la segunda en cine español.

HBO España anda, como parte de la división europea de la plataforma estadounidense, en pleno proceso de crecimiento. Un catálogo cada vez más interesante (y de calidad) y extenso gracias al contenido de Warner (su matriz) y la próxima llegada de series originales españolas. De Disney tienen bastante ('Legión', 'Runaways', algunas series de FX...) que, presumiblemente irán perdiendo a lo largo de 2019. Lo que no sabemos todavía es cómo el futuro OTT de WarnerMedia afectará a su contenido.

Amazon también lleva tiempo potenciando mucho la distribución de sus propios originales y se preocupa por traer cintas independientes. Aun así sí que tiene contenido de FOX/ABC/Disney ('Anatomía de Grey', 'The Good Doctor', 'The Shield') y series de otras majors como NBCUniversal ('The Office', 'Rockefeller Plaza').