Disney+, ¿merece la pena? Analizamos el catálogo de una plataforma de streaming con mucha nostalgia y pocas sorpresas

Se ha hecho de rogar, pero, tras una larga espera de más de cuatro meses respecto a su lanzamiento original en Estados Unidos, Holanda y Canadá, y después de haber sufrido un retraso de dos semanas en Francia para evitar la saturación de internet a causa del coronavirus, Disney+ ya está disponible en territorio español.

Ahora, con la plataforma de streaming de la Casa del Ratón sumándose a un sobresaturado panorama en el que compañías como Netflix, HBO o Amazon compiten por la hegemonía del video on demand, es el momento de responder a la gran pregunta: ¿Merece la pena pasar por caja y abonar una nueva suscripción mensual?

Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a sumergirnos en la accesible interfaz de Disney+ para repasar qué nos ofrece su no demasiado dilatado, pero, aún así, —hasta cierto punto— interesante catálogo de lanzamiento, y tratar de extraer conclusiones sobre cuál es su verdadero público potencial.

Nostalgia S.A.

Tras echar un primer vistazo en diagonal al catálogo de Disney+, la primera sensación que me ha invadido ha sido la de estar frente a una colección de títulos, tanto en lo que respecta a series como a películas, que he visto infinidad de veces con anterioridad. Un claro indicativo de que uno de los targets principales de la plataforma son los nostálgicos más entrados en años —incluso hay una categoría llamada “películas nostálgicas”.

Esto no quiere decir que no sea un auténtico placer tener la opción de disfrutar de nuevo de clásicos cinematográficos tan variopintos como ‘Mary Poppins’, ‘Pedro y el dragón Elliot’, ‘La bruja novata’, ‘Socios y sabuesos’, ‘Un, dos, tres... Splash’, ‘Cariño, he encogido a los niños’, ‘Tú a Boston y yo a California’ o la genial aventura de Joe Johnston ‘Rocketeer’.

Esta amplia oferta de iconos para la gran pantalla contrasta con la catódica. Aún contando con el enorme reclamo de tener la mítica ‘Gárgolas’, ‘Chip y Chop’, ‘Patoaventuras’ o ‘El pato Darkwing’ entre el catálogo de series animadas, espina particularmente la ausencia —por las intrincadas cuestiones de derechos— de las producciones televisivas Marvel de los años noventa, como las ‘Spider-Man’ y ‘Iron Man’ de 1994 o la ‘X-Men’ de 1992.

A todo esto, por supuesto, debemos sumar el aluvión de clásicos animados Disney de rigor, desde piezas como ‘Blancanieves y los siete enanitos’, ‘La bella durmiente’, ‘Robin Hood’, ‘Peter Pan’, ‘101 dálmatas’ o ‘Fantasía’ hasta a títulos más actuales como las producciones de animación 3D marca de la casa. Una selección que redescubrir y que presentar a los más pequeños de la casa.

A golpe de franquicia

Hablar de Disney+ es hacerlo de franquicias. No es, ni de lejos, casualidad, que lo primero que se vea en la interfaz de la plataforma, más allá de un banner con los estrenos destacados, sean los logotipos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars; grandes baluartes ya no sólo del servicio, sino de la multimillonaria compañía californiana.

En lo que respecta a Disney, además de los clásicos animados y largometrajes de animación ya mencionados, podemos encontrar un nutrido surtido de series en las que hay cabida desde a producciones Disney Channel como ‘Hanna Montana’ o ‘High School Musical’ a pequeñas joyas como ‘Gravity Falls’, pasando por esa gallina de los huevos de oro que son los incesantes remakes en acción real que han reventado taquillas en medio mundo.

En cuanto a Marvel y Star Wars, Disney+ se va a convertir en el hogar del fandom. De la saga galáctica, además de la enealogía numerada y los spin-off cinematográficos, podemos disfrutar de series como ‘The Clone Wars’ o ‘Rebels’, y especiales como los cortometrajes de LEGO. La Casa de las Ideas sigue una línea similar, contando con los filmes del Universo Cinematográfico de Marvel, varias cintas de la saga X-Men —a excepción de ‘Logan’, por estar calificada para adultos—, y series de televisión tanto animadas como de acción real.

A todo esto habría que sumar las películas y cortometrajes de la casa Pixar y una colección de diferentes largometrajes y series documentales de National Geographic que aportan algo de frescor al conjunto, pero, como podéis comprobar, en lo que relacionado con las grandes marcas, no hay nada nuevo bajo el Sol.

Contenido original bajo mínimos

Uno de los apartados que suelen mirarse con lupa a la hora de dar el paso y suscribirse a una nueva plataforma de streaming es el de sus producciones originales, y en el caso de Disney+ puede que nos encontremos ante su mayor punto débil pese a contar con uno de los mayores bombazos de la temporada: la fantástica ‘The Mandalorian’.

Más allá del western espacial ambientado en el universo ‘Star Wars’, poco podemos destacar de una línea en la que lo más llamativo, además de un puñado de cortometrajes, lo nuevo de ‘High School Musical’, y la aventura de supervivencia ‘Togo’, sean el remake en acción real de ‘La dama y el vagabundo’ y la serie documental ‘The Imagineering Story’, centrada en el centro de diseño y desarrollo de los parques temáticos Disney y que tiene una pinta exquisita.

Es evidente que lo gordo está por venir, con series de Marvel como ‘Loki’, ‘She-Hulk’, ‘What If...?’, ‘WandaVision’, la segunda temporada de ‘The Mandalorian’ o los shows de ‘Rogue One’ y ‘Obi-Wan’ pero, a día de hoy, el contenido original de Disney+ está bajo mínimos.

Una pequeña mina de oro

Puede que, llegados a este punto, muchos quedéis un tanto desangelados con la oferta actual de Disney+, pero una vez comienzas a bucear con mayor profundidad entre sus categorías, es cuando encuentras las verdaderas joyas, más o menos escondidas, que merecen la pena. Sintetizando, podríamos concluir que “llegaste por las franquicias y las grandes marcas, y te quedaste por los pequeños detalles”.

Por poner algunos ejemplos, además del mencionado ‘The Imagineering Story’, merece la pena reivindicar las colecciones tituladas “A lo largo de las décadas”, que agrupan diferentes clásicos, tanto cortometrajes como largometrajes, por décadas; siendo los más apetecibles los que nos invitan a hacer arqueología y descubrir la Disney de los años 20, 30, 40 y 50 de la mano de Mickey Mouse y otros de sus míticos personajes.

Aunque, junto a interesantes documentales sobre la industria y la compañía como ‘La historia de Pixar’, ‘Despertando a la bella durmiente’, ‘Frank y Ollie, los magos de Disney’, o ‘The Boys’, puede que la mayor alegría que, personalmente, me ha dado Disney+ ha sido la inclusión de contenido adicional —los extras de toda la vida— en buena parte de sus películas y series. Esto incluye desde escenas eliminadas a entrevistas, pasando por pistas de audiocomentarios y making of como el imprescindible ‘El director y los Jedi’ de ‘Los últimos Jedi’. Punto para Disney+.

La pregunta del millón

Llegados a este punto, sólo nos queda responder a la gran incógnita de la que partíamos al principio de este texto: ¿Para quién está hecha Disney+? La respuesta más directa, tratándose de Disney, es más que evidente: el público objetivo de la plataforma de streaming son las familias con niños.

Con el catálogo actual, los más pequeños podrán disfrutar tanto de producciones actuales como de grandes clásicos imperecederos, y los adultos, además de pegarse un buen atracón de nostalgia, podrán compartir con sus hijos e hijas algunas de las experiencias que les hicieron fieles de la Casa del Ratón, tanto en la gran como en la pequeña pantalla.

El colectivo cinéfilo más completista continúa teniendo en Filmin su mayor aliada, aunque en Disney+ pueden rescatar una pequeña cantidad de material imprescindible; mientras que la mejor opción para amantes de la actualidad y el fandom Marvelita es esperar a que se refuerce la oferta de contenido original.

En lo que a mi respecta, voy a meterme ‘Gárgolas’ entre pecho y espalda y, después, bucearé entre las categorías para ver si me encuentro con alguna que otra sorpresa. Aunque, para ser sincero, he de reconocer que lo haré con mucho menos entusiasmo del que esperaba.