Todas las series que podemos ver en Starzplay, la nueva plataforma de VOD que llega a España

Leía en estos días que casi cada día alguien abre una plataforma de VOD. Y a juzgar por este último mes eso parece. Ayer, casi de sorpresa, la teleoperadora Orange anunció el aterrizaje en primicia de Starzplay, la plataforma de contenidos de Starz.

Por 4.99 euros al mes, los clientes de OrangeTV pueden contratar este servicio que incluye tanto el catálogo del susodicho canal como el de Lionsgate, propietaria de Starz. Según la nota, en la parte televisiva habrá más de 120 horas de contenido nuevo año.

Esto implica la llegada a España de algunas series que se habían quedado en el limbo de la distribución internacional y que están, la mayoría, producidas por Lionsgate. En la primera hornada nos encontramos con 'Now Apocalypse', 'The White Princess', 'Power', 'The Girlfriend Experience' y 'Vida'. Además, las originales de Hulu 'The First' y 'The Act' también harán acto de presencia.

Starz, la gran desconocida

La cadena Starz es una de las llamadas cadenas premium, es decir, canales de pago que no entran en los packs de cable básico, al igual que HBO y Showtime. Desde hace algunos años, la cadena ha producido varias series de estilo y sello lo suficientemente ecléctico como para ofrecer una oferta pequeña pero sin demasiada identidad.

Sobre todo si lo comparamos con su competencia directa. Si HBO se especializó en la serie de autor, de personajes complejos y conceptos altos y Showtime se mostró más provocadora y un hogar para las dramedias, en Starz no lograron dar con la clave con la que los espectadores identificasen sus series.

Algunas de estas series las hemos disfrutado mucho, y otras menos. Sin pensar demasiado, sus series más destacadas han sido 'Spartacus', la última miniserie de 'Torchwood', la maravillosa 'Ash vs. Evil Dead', 'American Gods', 'Counterpart' y 'Outlander', entre otras.

'The Girlfriend Experience'

Steven Soderbergh produce esta antología creada por Lodge Kerrigan en la que en cada temporada (tiene dos) explora la vida y el día a día de unas escorts. La primera temporada está protagonizada por una joven becaria en una firma de abogados que entra en el mundo del acompañamiento.

'Now Apocalypse'

Comedia creada por Gregg Araki y Karley Sciortino. Ulysses (Avan Jogia) es un joven atormentado por sueños premonitorios, lo que le hará plantearse que o bien llega el fin del mundo o sus colocones le producen alucinaciones.

'Power'

'Power' es un drama criminal a tener en cuenta en el que seguimos la trama de un kingpin de la droga neoyorquina (Omari Hardwick) que abre un club nocturno. Aunque lo obvio es que el propósito es blanquear dinero, la realidad es que será el medio con el que "Ghost" tiene pensado retirarse del crimen. Tienen cinco temporadas, y este fin de semana estarán disponibles las dos primeras.

'Vida'

El 1 de abril llega 'Vida', un drama creado por Tanya Saracho que sigue a dos hermanas (Melissa Barrera y Mishel Prada) de ascendencia mexicana que se ven obligadas a volver al barrio de Los Angeles donde se criaron. Allí tendrán que reconciliarse con la verdad sobre su madre.

'The White Princess'

Aunque ya lleva tiempo disponible en HBO España, la secuela de 'The White Queen' aborda el final de la Guerra de las Rosas gracias al matrimonio entre Enrique VII de Inglaterra (Jacob Collins-Levy) e Isabel de York (Jodie Comer). Basada en la novela de Philippa Gregory, Emma Frost es responsable de la adaptación en ocho entregas.