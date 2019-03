Tráiler de 'The Act': la nueva serie del creador de 'Channel Zero' adapta una perturbadora historia real

El 14 de junio de 2015 la policía del Condado de Greene en Missouri, Estados Unidos, encontró el cuerpo sin vida de Dee Dee Blanchard. Dee Dee fue asesinada por su propia hija, una joven chica que "sufría" desde muy pequeña diversos síndromes. Como se descubrió poco después Gypsy, su hija, había averiguado que en realidad no estaba enferma y decidió vengarse.

Este es el caso real en el que se basa 'The Act', la nueva serie antológica basada en crímenes reales de Hulu y que la plataforma estadounidense estrenará el próximo 20 de marzo. La serie aún no tiene fecha ni cadena en España, pero visto el tráiler yo solo sé que quiero verla ya.

Durante ocho episodios veremos a Patricia Arquette como Dee Dee, una madre sobreprotectora que tiene a su hija (Joey King) a su merced a base de reclusión y medicación para todo un tipo de enfermedades graves y alergias que, en realidad, no padece. Una gran caja de secretos que llevarán, finalmente, al asesinato de la madre.

'The Act' está creada por Nick Antosca ('Channel Zero') y Michelle Dean, quien ya produjo el robusto documental de HBO 'Mommy Dead and Dearest' un gran trabajo periodístico sobre este mismo caso, por lo que lo conoce muy bien. Ahora a ver si esto se traslada a una buena dramatización del tema.