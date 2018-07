Tráiler y fecha de estreno de 'The First': Sean Penn viaja a Marte en la nueva serie del creador de 'House of Cards'

Si hay algo en lo que se nota que la televisión se está sofisticando es en que cada vez vemos a más consagrados actores de cine participando en series. Uno de los últimos es Sean Penn, que se mete en la piel de un astronauta en 'The First', la nueva serie de Beau Willimon, creador de 'House of Cards'.

Aunque todavía no sabemos nada de su llegada a España, Hulu tiene programado el estreno de 'The First' para el 14 de septiembre. Para calentar motores, ya tenemos un primer teaser tráiler de la serie.

Durante los ocho episodios de la serie veremos a los responsables de la primera misión tripulada a Marte y cómo la misión afecta tanto a los astronautas como a sus familiares. A Sean Penn le acompaña como protagonista Natascha McElhone a la que hemos podido ver como la Primera Dama en 'Sucesor designado'.

Además, en el reparto nos encontramos con LisaGay Hamilton, Hannah Ware, Keiko Agena y Rey Lucas, entre muchos otros. A ver qué tal comienza la serie, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Hulu se está mostrando como un serie competidor en esta era del streaming y sus 27 nominaciones en los Emmy (vale, 20 eran de 'El cuento de la criada', pero aun así), lo certifican.