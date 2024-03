Hoy en TV, Michael Fassbender protagoniza "una de romanos" salvaje y divertidísima que se alza como el complemento de serie B perfecto para las películas de Semana Santa

A pesar de que sus dos últimas películas, estrenadas bajo los títulos de 'The Reckoning' y 'La guarida', han supuesto un notable bajón de calidad en lo que respecta a la tónica general de su filmografía —casualmente, o no, ambos tienen a Charlotte Kirk como protagonista—, hay que reconocer que Neil Marshall es uno de los grandes cineastas de género en activo, y un maestro a la hora de abrazar los cánones de la serie B y llevarlos un paso más allá.

Una de romanos

Además de sus magníficas contribuciones a series de la talla de 'Juego de Tronos' o 'Hannibal', el británico ha demostrado su valía como artesano en piezas de terror como su magnífico debut 'Dog Soldiers' o 'The Descent' —esta última, probablemente, su mejor película—, en delirios posapocalípticos de la talla de la divertidísima 'Doomsday' o, en el caso de los ocupa, en una aventura cargada de acción en clave de péplum.

'Centurión' —así se titula esta joyita más olvidada de lo que debería— los traslada a la Bretaña del año 117 para hacernos acompañar a un grupo de soldados romanos de la legión IX que deberán sobrevivir después de que un clan local haya asesinado a buena parte del regimiento. Bajo esta premisa, Marshall vuelve a hacer gala de su gusto por la violencia más explícita y salvaje en una hora y media intensa, lúdica y carente de todo tipo de remilgos y concesiones estéticas.

Michael Fassbender, Dominic West, Olga Kyrulenko y Liam Cunningham son algunos de los nombres que encabezan el reparto de esta suerte de road movie en la que los coches y las motos son sustituidos por caballos y sandalias —de esas que se enrollan por la pantorrilla—, en la que las decapitaciones más salvajes están a la orden del día, y en la que se extrajo auténtico oro de su modesto presupuesto de 12 millones de dólares.

A 'Centurión' no le fue demasiado bien en la taquilla internacional, no llegando a alcanzar los 7 millones de dólares de recaudación, pero esto no quiere decir que no sea una producción digna de nuestro tiempo. Si quieres descubrir por qué Neil Marshall es un maestro a la hora de sacar el máximo provecho hasta al último céntimo —y, de paso, pasarlo en grande—, tienes una oportunidad esta noche a las 23:30h en BeMad.

En Espinof: