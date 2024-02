Hoy en TV, un thriller de espías que es mejor película de origenes de 'Viuda negra' que la de Marvel

Pese a que 'Viuda Negra' fue una de las peículas de superhéroes más esperadas de su año, no fueron pocos los que terminaron decepcionándose con la primera (y seguramente última) aventura del personaje en solitario. Sin darnos cuenta, ya habíamos tenido una aproximación mejor al personaje tres años antes, en el thriller de espías rusas 'Gorrión rojo'.

Viuda roja

Dominika Egorova es una joven que es reclutada en contra de su voluntad para ser un "gorrión", una agente secreta de la inteligencia rusa entrenada para infiltrarse en escenarios de interés y utilizar su cuerpo como arma. Tras el largo proceso de deshumanización que conlleva su entrenamiento, Dominika es enviada a cumplir su primera misión.

'Gorrión rojo' ('Red sparrow', 2018) es una película dirigida por Francis Lawrence ('Balada de pájaros cantores y serpientes'), que repitió con Jennifer Lawrence como protagonista tras la saga 'Los juegos del hambre', junto a Charlotte Rampling y Joel Edgerton en el reparto. La película se emite hoy en abierto en Be Mad a las 22:00.

Aunque la película técnicamente no tiene nada que ver con el personaje de Marvel interpretado por Scarlett Johansson, ambas comparten diversos elementos: protagonista reclutada por el servicio secreto ruso, el proceso de pérdida de humanidad y los problemas para desligarse de la organización.

Personalmente, no fue hasta ver la cinta de Cate Shortland cuando me di cuenta de que había disfrutado mucho más con la película de Lawrence en su momento y me pareció más satisfactoria en su forma de abordar todos esos temas.

Porque no, esta película no es una perfecta, tiene momentos irregulares y se toma demasiado en serio a sí misma, pero eso no la hace menos disfrutable. Como thriller de acción resulta muy entretenido (incluso extendiéndose más de lo debido en su metraje) y las partes involuntariamente ridículas son un plus de diversión.

Con todas sus irregularidades, me sigue pareciendo más amena y disfrutable 'Gorrión rojo' como thriller de espías para pasar el rato, con sus escenas de acción trepidante, sus momentos extravantes y cuando se desliza sin pretenderlo hacia el mamarracheo exploit.

En Espinof: