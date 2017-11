Aquí tenemos la primera imagen del reparto de 'Animales fantásticos 2' y el logo con el título oficial

Warner va a aprovechar el esperadísimo estreno de 'Liga de la Justicia' para presentar algunas de las otras superproducciones que tiene en marcha. De momento ya podemos echar un vistazo a la primera imagen del reparto y el logo oficial de la secuela de 'Animales fantásticos y cómo encontrarlos' ('Fantastic Beasts and Where to Find Them').

La nueva entrega de la saga Harry Potter se titula 'Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald' ('Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald') y se confirma el estreno para el 16 de noviembre de 2018, un año a partir de ahora y prácticamente dos años después de la primera entrega. Más abajo puedes ver el breve teaser que ha compartido la cuenta oficial de la película en Twitter, desvelando el primer vistazo a los protagonistas. Lo más llamativo: el aspecto de Jude Law como el joven Dumbledore.

Acompañanando a la fotografía tenemos una breve información de los personajes. Law interpreta a ALBUS DUMBLEDORE, mago que no necesita presentación; Ezra Miller vuelve como el misterioso CREDENCE; Claudia Kim aparece como Maledictus, portadora de una sangre maldita por la cual se transforma en una bestia; Zoe Kravitz interpreta a LETA LESTRANGE, que hace tiempo mantuvo una relación cercana con Newt Scamander pero ahora se ha comprometido con su hermano; Callum Turner se une al elenco como el hermano mayor de Newt, THESEUS SCAMANDER, un célebre héroe de guerra y jefe de la Oficina de Aurores en el Ministerio Británico de Magia.

Katherine Waterston regresa como TINA GOLDSTEIN, que ha sido reincorporada a su puesto en MACUSA; Eddie Redmayne protagoniza otra vez el film dando vida a NEWT SCAMANDER, que ahora ha conseguido fama en el mundo mágico como autor del libro 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'; Dan Fogler repite su papel de No-Maj en el grupo, JACOB KOWALSKI; Alison Sudol hace lo propio con el personaje de la alegre hermana de Tina, QUEENIE GOLDSTEIN, una bruja con el poder de leer la mente; y Johnny Depp también vuelve tras su cameo en el primer film, como el villano GELLERT GRINDELWALD.

Esta es la sinopsis oficial de 'Animales fantásticos 2':

Al final de la primera película, el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) fue capturado por MACUSA (Magical Congress of the United States of America) con la ayuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne). Pero, como prometió que haría, Grindelwald realizó una dramática huída y ha estado reclutando más seguidores para su causa, elevando a los magos sobre cualquier entidad no mágica. El único capaz de detenerle es el mago al que una vez llamó su más querido amigo, Albus Dumbledore (Jude Law). Pero Dumbledore necesitará ayuda del mago que logró detener a Grindelwald anteriormente, su antiguo estudiante Newt Scamander. La aventura reúne a Newt con Tina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) y Jacob (Dan Fogler), pero su misión pondrá a prueba su lealtad mientras se enfrentan a nuevos peligros en un cada vez más peligroso y dividido mundo mágico.