Diana de Themyscira, El gigante de hierro y packs de Tim Burton y Pixar: nuestro primer Cazando Gangas

Estrenamos nueva sección en Espinof. Algunos ya la conoceréis gracias a otras publicaciones de Weblogs, pero nunca está de más aclarar que en Cazando Gangas vamos a recopilar ofertas, descuentos y chollos tanto del mundo del cine como de la televisión para ver si damos con alguna que os resulte lo suficientemente atractiva como para dejaros en ella el dinero que por el que habéis trabajado duramente.

Esta semana no podía faltar Diana de Themyscira tras el estreno este pasado viernes de 'Wonder Woman' en España, pero también os traemos otras propuestas muy estimulantes como un pack con casi todas las películas de Pixar en blu-ray y otro con hasta ocho películas de Tim Burton, la edición de coleccionista de 'El gigante de hierro' ('The Iron Giant') que no llegó a editarse en varios países y multitud de steelbooks. ¡Vamos allá!

'Whiplash' en steelbook: Las ediciones en caja metálica están bastante cotizadas entre los coleccionistas. Aquí tenéis la oportunidad de haceros con la versión italiana de la magnífica de Damien Chazelle cuyo disco es idéntico al español. Por 14,99 euros.

'Mad Max. Furia En La Carretera' - Edición Especial Black Chrome: La maravillosa salvajada de George Miller en blu-ray tanto en la versión que vimos en cines como en blanco y negro por apenas 9,74 euros.

Pack Tim Burton, edición vintage: 8 películas suyas, 'Mars Attacks', 'Sweeney Todd', 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'La novia cadáver', 'Sombras tenebrosas', 'Beetlejuice' y 'La gran aventura de Pee-wee', en blu-ray con una llamativa presentación por un precio de risa: 11,04 euros.

'Pitch Black' en steelbook: Toca otra edición importada con un disco con las mismas características que el español. En esta ocasión podremos volver a disfrutar de una de las mejores interpretaciones de Vin Diesel por 5,23 euros.

'Guardianes de la Galaxia 2': No sale a la venta hasta el 30 de agosto, pero lo más probable es que entonces no se pueda conseguir el blu-ray a tan buen precio como ahora: 15,59 euros.

'Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás' en steelbook: Si os gustó la secuela protagonizada por Tom Cruise, no esperéis mucho más si queréis haceros con la edición en blu-ray en caja metálica, ya que las ediciones exclusivas de Media Markt se agoten y ya nunca vuelven a aparecer salvo que quieras pagar las cantidades desproporcionadas que te pidan en Wallapop o similares: 19,99 euros.

'El gigante de hierro', edición coleccionista: Esa maravilla no ha aparecido a la venta en varios países, entre ellos España, y eso que se trata de un disco mundial, es decir, con los mismos contenidos y características en todos los países. Una delicia para los amantes de la cinta dirigida por Brad Bird: 46,79 euros.

Cine infantil y animado con un 30% de descuento: Interesante la oferta que ha lanzado El Corte Inglés y que te permite conseguir prácticamente cualquier película infantil o animada tanto en dvd como en blu-ray con un 30% de descuento. Pinchad aquí.

'Misión Imposible: Protocolo Fantasma' en steelbook: En España fue una exclusiva de Media Markt que se agotó hace bastante, pero el disco británico es el mismo que el español, por lo que no dudéis en aprovechar esta oferta de Zavvi si os interesa conseguir la película así: 11,69 euros.

Series de HBO con un 30% de descuento: No nos olvidamos de los amantes de las series de televisión y aquí os traemos la oferta que tiene actualmente en marcha DVDGO. Para ver si hay algo que os interesa, entrad aquí.

'Les Revenants', pack primeras dos temporadas: Los fans de la aclamada serie francesa tienen una oportunidad de oro para hacerse con ella, ya que podrán hacerse por ella pagando 20,21 euros tanto en dvd como en blu-ray.

Pack 17 películas de Pixar: Todas las películas hechas por la compañía con la excepción de 'Buscando a Dory' en blu-ray a un precio de lo más atractivo: 64,99 euros.

Figura Funko Pop del Balrog de 'El señor de los anillos': Hace ya varios años que Funko es una compañía de referencia en términos de merchandising y ahora os traigo una de sus novedades más estimulantes, hasta el punto de que yo también me he aprovechado de esta ganga: 15,50 euros.

Funko Pop de Diana ('Wonder Woman'): La película acaba de llegar a los cines españoles y hay varios Funkos centrados en el personaje interpretado por Gal Gadot, pero nos decantamos por este al tratarse de una figura exclusiva (más caras y difíciles de encontrar) a un precio muy inferior al de Amazon. Lástima que no lleve también su espada.: 19,95 euros.

Taza de 'Friends': La serie de NBC sigue siendo una de las más queridas por multitud de seriéfilos, así que quizá algunos quieran sentir que están en el Central Perk cuando llegue la hora de desayunar: 9,99 euros.

Camiseta Free Hugs de Freddy Krueger: A lo largo de Internet hay infinidad de camisetas curiosas/divertidas que encajen con nuestros gustos. Hoy hemos querido destacar esta a partir del personaje inmortalizado por Robert Englund: De 9,09 a 12,73 euros..

Mystery Minis de 'The Walking Dead': Otro de las líneas de Funko son los Mystery Minis, los cuales consisten en que no sabes que figura va a tocarte en la caja sorpresa. Hoy destacamos las de 'The Walking Dead': 5,89 euros cada una.

Figura de 'La Momia': La nueva versión con Tom Cruise no ha estado a la altura, pero siempre nos quedarán las anteriores, como la original dirigida por Karl Freund. Sus mantes pueden tener ahora un estupendo muñeco de la célebre criatura: 22,87 euros.