El director de 'Misión: Imposible - Fallout' explica el problema con el bigote de Henry Cavill que afectó a 'Liga de la Justicia'

Ahora que 'Misión: Imposible – Fallout' está en los cines, Christopher McQuarrie está aportando respuestas a algunas cuestiones de la producción. El guionista y director de la película explicó la ausencia de Jeremy Renner en esta sexta entrega y ahora ha aportado su punto de vista sobre el famoso lío del bigote de Henry Cavill que acabó afectando a 'Liga de la Justicia'.

Como sabrás, el conflicto conocido como "moustache-gate" se produjo cuando Warner necesitó al actor para rodar nuevas escenas como Superman. El contrato de Cavill con Paramount le impedía afeitarse (a muchos nos habría encantado ver al Hombre de Acero con mostacho) así que hubo que borrar el vello facial con CGI; el resultado fue una chapuza. Tras el estreno de 'Misión Imposible 6', McQuarrie afirma que su equipo intentó ayudar a Warner pero Paramount se negó:

Un plano de Cavill en Liga de la Justicia tras borrar el bigote con CGI

"Cuando llegó la cuestión, los reshoots de Liga de la Justicia, [Charles] Roven me llamó y dijo: 'Necesitamos tu ayuda y tenemos que afeitar el bigote de Henry. Necesitamos que vuelva y hacer esos reshoots'. Y le contesté: 'Mira, Chuch, naturalmente quiero hacer todo lo que pueda por ayudarte, pero también tengo que pensar en nuestra producción. Déjame hablar con todo el mundo y resolver cuál sería el calendario'. Hablé con Jake Myers [productor de 'Fallout'] y la sugerencia que se hizo a través de los diferentes canales fue que afeitábamos a Henry y podría empezar a dejárselo otra vez, y mientras ellos nos darían los recursos para rellenar digitalmente el bigote. Porque, nos guste o no, un mostacho falso en un primer plano con una lente de 75mm nunca va a parecer otra cosa que un mostacho falso. Así que ofrecimos el siguiente compromiso: Jake Myers calculó el dinero que costaría reemplazar el número de planos, y básicamente lo que pudo predecir fue un presupuesto de unos 3 millones de dólares en efectos visuales. Así que no sé cuánto sale Henry en Liga de la Justicia, no he visto la película, pero puedo decirte cuánto habría costado añadir digitalmente el bigote en Misión Imposible. Y dijimos que sí. Dijimos: 'Esto es lo que haremos, dadnos los 3 millones y paramos el rodaje, eso le dará tiempo a Henry Cavill para que le crezca de nuevo el bigote. Simplemente pararemos nuestra película'. Dijimos que haríamos eso, pero en cierto punto alguien de Paramount Pictures preguntó: '¿Qué está pasando? ¿De qué estáis hablando?'. Se pusieron en plan: 'De ninguna manera vamos a hacer eso'. Y nosotros dijimos: 'Ok'. Ese fue el mejor plan que se nos ocurrió."

Asunto aclarado. No sé qué problema tendrán en Paramount con Warner pero, en principio, el plan que cuenta Christopher McQuarrie suena razonable, es una pena que no quisieran ayudar. Aunque el Superman afeitado no tiene muchas escenas en 'Liga de la Justicia', canta demasiado y arruina cada momento, queda ridículo. No es que opine que el film hubiera mejorado mucho, pero desde luego esto lo empeoró.

