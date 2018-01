El montaje "desfeminizado" de 'Star Wars: Los últimos jedi' demuestra justo la tesis contraria a la que pretende

Los Movimientos de por los Derechos de los Hombres no se cansan de hacer el ridículo con los cada vez más lamentables intentos de restitución de unas formas tóxicas del fandom que, por suerte, no parecen tener visos de perpetuarse. ¿Lo último? Como existe la nada consensuada opinión de que 'Star Wars: Los últimos jedi' es una película defectuosa por culpa de sus concesiones a lo políticamente correcto, un desocupadísimo (eso hay que concedérselo) editor aficionado ha remontado la película de Rian Johnson eliminando absolutamente toda la presencia femenina.

Y ya que estaba, ha aprovechado para pulir todos los elementos que no encajaban en el por suerte cada vez más voluble canon clásico de 'Star Wars', empezando por el sentido del humor y la leche verde. El responsable es un usuario anónimo de The Pirate Bay, que ha subido este autodenominado "montaje chauvinista". Oficialmente, 'The Last Jedi: De-Feminized Fanedit', es decir, 'The Last Jedi: Montaje fan desfeminizado'

Lo que contiene este remontaje es "básicamente 'The Last Jedi' menos Girlz Powah y otras tonterías". El resultado, 46 minutos que, por supuesto, se han montado a partir de un screener con subtítulos incrustados, ya que la película aún no dispone de edición doméstica. La propia descripción de los cambios exhibe o una ironía muy fina o un tronchante humor involuntario, no queda claro:

"-Eliminados la mayoría de los planos con pilotos o oficiales femeninos dando órdenes o teniendo ideas"

"-NO HAY HALDO [obviamente, se refiere a Amilyn Holdo]. Simplemente no existe. Su subtrama completa no existe. El Kamikaze es pilotado por Poe (Poe muere)"

"-Leia nunca regaña, cuestiona o degrada a Poe. Éste es un respetado y muy talentoso miembro de alto rango de la resistencia".

"-Cuando hay alguna escena con una mujer haciendo alguna observación que puede ser sustituída por otra similar hecha por un hombre, es eliminada. Funciona bastante bien, en realidad".

El autor del montaje concluye afirmando que ha mejorado la notabilísima secuencia de apertura de la película eliminando todos los planos de Leia molestando: "Ahora va de una Resistencia unidad sin conflictos internos, lo que resulta mucho más interesante de ver". Y así, un poco de forma involuntaria, resume cómo ha eliminado lo que realmente hace especial a una película que tendrá sus problemas, pero que al menos intenta cambiar una franquicia que corre el riesgo de anquilosarse.