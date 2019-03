El fantástico cameo de Stan Lee en 'Capitana Marvel' confirma la identidad de la leyenda del cómic en el Universo Marvel

Antes de entrar en materia, no hace falta decir que este artículo contiene SPOILERS de 'Capitana Marvel', así que si aún no la habéis visto y queréis llegar vírgenes a la proyección, será mejor que lo paséis por alto y volváis más adelante. Si no es el caso, vamos allá.

He de confesar que, tal y como comentó Mikel en su reseña, 'Capitana Marvel' me ha parecido una de las cintas más flojas del Universo Cinematográfico Marvelita, pero eso no está reñido con que la antesala a 'Vengadores: Endgame' me haya regalado algún que otro momento puntual que ha logrado sacarme una sonrisa y emocionarme sin apenas esperarlo.

Curiosamente, dos de estos instantes han estado relacionados con el tristemente desaparecido Stan "The Man" Lee, siendo el primero de ellos la cabecera modificada de Marvel rindiendo tributo al padre de Spider-Man o Iron Man —entre otros—, que logró arrancar aplausos y vítores en la sala, y que precalentó el ambiente para una proyección que, como suele ocurrir con los filmes del MCU, terminó convirtiéndose en una fiesta colectiva.

Pero la verdadera emoción vino de la mano del tradicional cameo de Lee —segundo póstumo tras el de la oscarizada 'Spider-Man: Un nuevo universo'—; una aparición que parece haber zanjado de una vez por todas los rumores sobre la naturaleza de su misterioso personaje en la franquicia. ¿Será algún tipo de mutante? ¿Se confirmará que su identidad es la de Uatu el Vigilante?

Pues parece ser que Stan Lee en el Universo Cinematográfico de Marvel es... Stan Lee. Poco después de la llegada de Carol Danvers a la Tierra, se encuentra envuelta en una persecución que termina en un metro; mientras la heroína intenta descubrir qué pasajero es en realidad un Skrull con forma humana, ve sentado a un hombre mayor que está leyendo un guión de 'Mallrats'.

Cuando se aparta el libreto de su rostro, podemos ver que el hombre no es otro que nuestro "Super-Stan", que está repitiendo una de las líneas de su cameo —¡cameoception!— en la la genial comedia de Kevin Smith estrenada en 1995: "Trust me, True Believer". Una metareferencia que, como devoto del director y guionista de New Jersey, me dejó encantado.

Si yo me entusiasmé, podéis imaginar cómo se quedó el propio Smith, que publicó en sus redes sociales una imagen con los ojos llorosos acompañada de un texto en el que celebraba que, después de gastar una vida referenciando películas, las películas le han referenciado a él. Bien merecido, Kevin. Bien merecido.

Just saw @captainmarvel. I am a blubbering mess. After a lifetime spent referencing the movies, the movies just referenced me! Many thanks to @MarvelStudios and to my friend @TheRealStanLee for the shout-out! But if I’m now part of the @Marvel Universe... Did I survive The Snap? pic.twitter.com/S560n3mQFl