La Fiesta del Cine se hunde en su edición con menos espectadores desde 2012

La Fiesta del Cine se había recuperado tras varias caídas con la primera entrega de 2018, pero la segunda de este año, celebrada entre el 1 y el 3 de octubre, ha puesto fin a las buenas noticias. Durante esos tres días se han vendido 1.339.946 entradas, marcando así un descenso de 293.829 respecto a la edición de hace un año para convertirse en la menos exitosa desde la celebrada en 2012, cuando 766.231 espectadores aprovecharon la ocasión para ir a su cine más cercano.

Por el camino se han quedado un 18,7% de espectadores que asistieron a la primera edición de 2018, cuando 'Vengadores: Infinity War' y 'Campeones' funcionaron como grandes reclamos para el público. En esta ocasión no ha habido ningún tipo que vendiese tantas entradas, siendo 'La monja' el título que más gente llevó al cine. No nos olvidemos de que esa cinta se estrenó hace ya casi un mes, algo que delata que las novedades de la cartelera no han llamado la atención del público.

Otra prueba de ello es que el objetivo es estar en 1,5 millones de espectadores por edición y en esta ocasión se ha caído por debajo de esos datos. La organización espera volver a superar los 2 millones de entradas vendidas en el futuro, pero me da que las distribuidoras van a tener que ayudar a ello. Con títulos más llamativos de reciente estreno siempre es más fácil. En esta ocasión hay que bajar hasta la cuarta posición del Top para encontrar el primer estreno del pasado viernes en la lista de las 10 más vistas:

De hecho, desde la FECE (la federación de los exhibidores de cine) sí que asumen que no habría espacio para una tercera fiesta del cine al año. Esperemos que la caída de esta edición se quede en anécdota y que no llegue el momento en el que se vuelva a la periodicidad anual con la que comenzó a celebrarse inicialmente la Fiesta del Cine.