'Gremlins: Recall', este sorprendente fan film es la secuela que llevábamos años esperando ver

Han pasado ya 27 años desde el estreno de 'Gremlins 2. La nueva generación' ('Gremlins 2: The New Batch') y desde entonces se ha hablado en infinidad de ocasiones sobre la idea de hacer un reboot o una tercera entrega sin que ningún proyecto termine de salir adelante. Seguro que no soy el único que echa de menos a estas simpáticas criaturas y por eso os traigo 'Gremlins: Recall', un magnífico fan film cuya historia de sitúa varios años después de los hechos narrados en la cinta de Joe Dante.

'Gremlins: Recall' nos plantea un escenario en el que una compañía ha encontrado una medicación que impide que los Mogwai evolucionen y se conviertan en unos seres temibles. En ese universo seguiremos a Claire, una camarera que ve cómo un repartidor de estas criaturas está tratándolas de forma un tanto deficiente y decide pasar a la acción, sin saber a lo que se arriesga al hacerlo.

Escrito y dirigido por Ryan Patrick, 'Gremlins: Recall' cuenta con el aliciente añadido de que las criaturas han sido utilizando marionetas reales en lugar de echar mano del CGI. El encargado de asumir el reto de estar a la altura de lo que nos dieron las dos entregas de la saga ha sido Eric Fox, uno de los artistas del concurso televisivo 'Face/Off'.

Como es lógico, 'Gremlins: Recall' no es una secuela oficial de la saga, pero sí que tiene el encanto con el que Gizmo, Stripe y el resto de estos series se ganó un hueco en el corazón de muchos amantes del séptimo arte. Ahora solo falta que demuestre que existe suficiente interés para poder hacer esa ansiada tercera entrega. Y que la hagan bien, claro, porque para hacer un sacacuartos mejor que siga la cosa así.

Vía | Bloody Disgusting