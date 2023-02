Es el mejor blockbuster de los últimos 5 años: puedes ver gratis en streaming por tiempo limitado un lujoso espectáculo con Tom Cruise dándolo todo

Cualquiera diría en los tiempos de 'Nacido el cuatro de julio' o incluso en los de 'Magnolia' que a Tom Cruise le íbamos a acabar viendo como el Jackie Chan americano. Alguien cuyo principal reclamo es el rechazo absoluto de dobles de acción para ir haciendo peripecias cada vez más arriesgadas que dejen con la boca abierta al espectador. Y lo logra de manera casi constante (todavía es difícil despegarse la decepción con la catástrofe de 'La momia').

Tanto en los puntos más altos como en los más bajos de su carrera, la saga de 'Misión imposible' siempre ha estado ahí para él, volviendo a ponerlo en lo más alto y recordando al público que nada divierte más que ver al actor haciendo alguna movida kamikaze. Cada película de la franquicia opta a estar entre los mejores blockbusters de su respectivo año, pero el caso de 'Misión imposible: Fallout' es para debatir si es el mejor de la última década.

Nadie se queda atrás

No lo es porque existe esa perfecta barbaridad que es 'Mad Max: Furia en la carretera', así que vamos a dejarlo en que es el mejor del lustro. Una de las mejores experiencias cinematográficas de los últimos años, más incluso que la asombrosa 'Top Gun: Maverick' que ha recolocado a Cruise como el rey de Hollywood. Y ahora, aparte de estar en las suscripciones de Netflix y Amazon Prime Video, se puede ver gratis a través de la web de RTVE Play hasta la noche del domingo 5.

Vuelve a importar poco las intrigas de la trama, porque la miga no está en las poderosas fuerzas a las que el personaje de Ehtan Hunt debe enfrentarse esta vez. Hay un mcguffin que pone en riesgo al mundo, un terrible enemigo que no tiene cara visible y el personaje de Cruise debe detenerlo a toda costa. Lo hará acompañado de su inestimable equipo, incluyendo la peligrosa agente libre de Rebecca Ferguson, y con la entrada del enigmático forzudo de la CIA al que da vida Henry Cavill.

Hunt deberá cumplir la misión (porque siempre la acepta) y lo hará intentando no dejar a nadie atrás. Un complejo de mesías que no quiere ver ningún sacrificio que no sea el suyo con tal de mantener el mundo a salvo. Un drama presente de manera sutil desde la primera película y que Christopher McQuarrie se ha encargado de evidenciar con el paso de las películas.

'Misión imposible: Fallout': entrega total

Desde su entrada como guionista en 'Misión imposible: Protocolo fantasma', McQuarrie se ha encargado de ser el guardián de la saga junto a Cruise, introduciendo motivos argumentales y dramas a los personajes de manera que funcionen hasta de forma retroactiva. Por eso cada película acaba haciendo mejores a las anteriores. Eso, sumado a su capacidad para hilar una historia medianamente coherente durante el transcurso de un rodaje marcado por la improvisación, le hacen uno de los mejores directores de acción actualmente.

Que cada secuencia de acción impresione es un hito al alcance de muy pocos. McQuarrie y Cruise se plantean todo el rato cómo hacer que cada una de estas escenas sea la mejor de la película, y consiguen hacer memorables todas. El salto HALO, la pelea cuerpo a cuerpo en el baño de una discoteca (¡con Cavill recargando sus puños como metralletas)!, la huida por las calles de París, la persecución por los tejados de Londres, el clímax desde el helicóptero.

Todo funciona gracias a la increíble planificación y habilidad para rodar del director y sus colaboradores, pero impresiona más gracias a la entrega en cuerpo y alma de Cruise, que es capaz de romperse un tobillo durante una secuencia y aun así seguir corriendo para terminarla (un momento que, por cierto, se ve en la película). Es tan ridículo como genial. Ese compromiso para tener maravillado al espectador, sin marearlo en exceso (todo lo contrario, es una película fácil de seguir aunque contenga todas las confusiones propias de una película de espías), dando una película lujosa en todos los aspectos.

