Poirot no puede con Drake: 'Uncharted' vuelve a coronar la taquilla española con el estreno de 'Muerte en el Nilo' por debajo del millón de euros

Tal y como esperábamos, el Hercule Poirot de Kenneth Brannagh no ha podido con el Nathan Drake de Tom Holland en la taquilla del fin de semana pasado. Por segunda semana consecutiva —y esto podría prolongarse hasta la llegada de 'The Batman'—, los cines volvieron a estar reinados por una 'Uncharted' que perdió cerca del 37% de recaudación respecto a su estreno el pasado 11 de febrero.

Detectives contra aventureros

De este modo, la adaptación de la saga de videojuegos de Naughty Dog, dirigida por Ruben Fleischer, cerró su segundo finde en cartel con 1,95 millones de euros más en el bolsillo. Esta cifra abre una brecha considerable con 'Muerte en el Nilo', cuyo lanzamiento en salas españolas dejó una suma de 0,83 millones; considerablemente inferior a los 2,5 millones que se embolsó 'Asesinato en el Orient Express' en su estreno en 2017.

Por su parte, '¡Canta 2!' continúa aferrada a los puestos altos de la tabla, habiendo superado ya la barrera de los 9 millones de euros recaudados tras nueve semanas proyectándose con otros 0,3 millones, quedando muy, pero que muy cerca de la segunda novedad que ha logrado colarse en el Top 5: una 'Cásate conmigo' que ha debutado con unos discretísimos 0,28 millones de euros pese a contar con Jennifer López, Owen Wilson y Maluma en su reparto.

Por supuesto, 'Spider-Man: No Way Home' continúa rascando en el box office, habiendo cerrado su décima semana con otros 0,24 millones de euros que la sitúan por encima de los 31 millones en total desde su irrupción el 17 de diciembre del pasado 2021. Pero, como decía más arriba, la llegada de 'The Batman' el próximo 4 de marzo podría ser el nuevo fenómeno que ponga patas arriba una taquilla que comienza a ser demasiado previsible.