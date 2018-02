Qué significan las dos escenas post-créditos de 'Black Panther'

'Black Panther' al fin ha llegado a los cines y antes incluso de su estreno ha conseguido batir varios récords. Ya veremos dónde está el techo del primer superhéroe afroamericano del universo cinemático de Marvel, pero por ahora tenemos un gran entretenimiento que disfrutar y una película con un sabor diferente al resto.

Donde no hay cambios es en la tradición de Marvel de incluir varias escenas tras la aparición de varias escenas post-créditos. En esta ocasión son solamente dos -a alguno quizá le sepa a poco tras las cinco que tuvo 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' ('Guardians of the Galaxy Vol. 2)- que a continuación vamos a repasar a fondo para ver qué significan de cara al futuro del universo Marvel.

La apertura de Wakanda en la ONU

Uno de los mayores conflictos de 'Black Panther' estaba en que algunos mantenían la visión de mantener Wakanda como una especie de santuario alejado de los problemas del exterior, mientras que otros querían que eso cambiara -algunos para ayudar a los demás, mientras que también los había que simplemente querían conquistar el resto del planeta-. Finalmente acabó triunfando la segunda postura, pero siguiendo la política de T’Challa.

Previamente ya habíamos visto de lo que su tecnología era capaz -hasta lograron curar la terrible herida sufrida por el personaje interpretado por Martin Freeman-, pero en la ONU no están aún muy convencidos de ello. De hecho, hay quien le pregunta qué podría ofrecer a los demás un país del tercer mundo de granjeros. La de sorpresas que le esperan a ese personaje aleatoria solo son equiparables a las nuevas amenazas que recibirá Wakanda cuando el resto del mundo conozca cómo es realmente.

De hecho, en el tráiler de 'Vengadores: Infinity War' ya podemos ver que una gran batalla de la película tiene lugar en Wakanda, por lo que bien poco van a tardar en llegar los problemas hasta el reino de T’Challa. Lo que abre la puerta a otra pregunta: Black Panther mantenía una postura neutral en 'Capitán América: Civil War' ('Captain America: Civil War') pese a tener superpoderes... ¿cómo le afectarán a él los acuerdos de Sokovia?

El regreso de Bucky

Ya sabíamos que Bucky iba a aparecer en 'Vengadores: Infinity War' porque Sebastian Stan ya se dejó ver en el tráiler del esperado crossover de los superhéroes de Marvel. Sin embargo, faltaba por atar el cabo de cómo había llegado allí desde su presencia en la escena post-créditos de 'Capitán América: Civil War' en la que viajaba a Wakanda con la esperanza de que la avanzada tecnología de ese país le permitiese sacar a Hydra de su cerebro de una vez por todas.

Como recordaréis, Bucky quedó sumergido en un sueño criogénico hasta que eso fuera posible y aquí vemos que ya está libre y en las proximidades de Wakanda, con unos niños jugando a su alrededor que se refieren a él como el lobo blanco. Además, también vemos a Shuri, la hermana de Black Panther, quien sin duda es la responsable de su recuperación si nos fiamos de lo que habíamos visto antes en la película sobre su dominio de la tecnología.

Lo que sí parece claro es que los temibles arrebatos del Capitán de invierno han quedado atrás, al menos de momento, ya que no debería extrañarnos la posibilidad de que los enormes poderes de Thanos puedan ser utilizados para revertir su mejora. Habrá que esperar hasta el 27 de abril para poder comprobarlo.