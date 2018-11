'Ralph rompe Internet', pero no es el primero: estas nueve películas navegaron antes por la Red

El estreno de la primera secuela de '¡Rompe Ralph!', 'Ralph rompe Internet', se adentra en una vieja ambición del cine fantástico de las dos últimas décadas: visualizar Internet. Desde los viejos tiempos de clásicos a su manera como 'La red' y su primigenia conspiranoia antidigital, o de 'Hackers' y sus aventuras por un entorno virtual que aún no se entendía del todo, el inasible Internet, sus webs, sus costumbres, sus navegadores, han formado parte del imaginario reciente del género.

Con su implantación en el día a día de los espectadores a golpe de red social y de dispositivos portátiles, Internet ha pasado de ser una panacea digital a convertirse en núcleo argumental de technothrillers y comedias románticas, sin olvidar unas cuantas odiseas de terror protagonizadas por el fantasma de la máquina y algunos retratos generacionales con formato de slice-of-life adolescente. Internet ya está por todas partes, y en el cine está en todos los géneros.

Por eso hemos dedicado la nueva entrega de 'Todo es mentira en el cine y la televisión' a revisar cómo funciona Internet en el cine. Hemos dejado de lado películas más populares como 'La red social' o 'Her' y nos hemos adentrado en visiones más originales del medio, desde la crítica anti-Trump y feminista de 'Nación asesina' al costumbrismo teenager de 'Blog', pasando por documentales que reflejan el lado oscuro y menos conocido de la Red.

Un vídeo para descubrir visiones de lo invisible y un acercamiento no siempre negativo, desde luego no siempre positivo, a un universo de identidades alternativas, sexo raro y vigilancia constante. Bienvenidos a Internet, like y RT si te ha gustado.