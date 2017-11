Steelbook de 'Spider-Man: Homecoming', serie completa de 'Física o química' y Funko de Superman: Cazando Gangas

El Black Friday está a la vuelta de la esquina y seguro que no soy el único que está esperándolo como agua de mayo. Sin embargo, las ofertas de los comercios no cesan por ello y esta semana podéis encontrar alguna muy interesante que hemos recopilado en esta nueva entrega del Cazando Gangas de Espinof.

Los steelbooks de 'Spider-Man: Homecoming' y 'El tercer hombre' ('The Third Man'), las series completas de 'Física o química' y 'The Newsroom', el Funko Pop de Superman en 'Liga de la Justicia' ('Justice League') o un llavero de 'The Walking Dead' son solamente algunos de los artículos que encontraréis a continuación en este repaso a las mejores ofertas sobre el mundo del cine y la televisión de esta semana.

Steelbook de 'Spider-Man: Homecoming' en blu-ray : la excelente última aventura del trepamuros en una cuidada edición en caja metálica -y con un disco adicional de extras- que es bastante probable que se agote al de poco de salir a la venta este próximo miércoles, por lo que os recomendaría aprovechar esta oferta: 26,86 euros

'Capitán América: Civil War' en blu-ray y 3D : la aventura más intensa de Marvel bien merece estar en la colección de muchos cinéfilos y ahora os traigo la oportunidad de haceros con ella tanto en alta definición como en 3D a precio bastante atractivo: 14,95 euros

3x2 en una selección de películas : exactamente lo que acabáis de leer, en concreto una una amplia selección: 3 por el precio de 2

Steelbook de 'El tercer hombre' en blu-ray : una joya de edición que hace ya tiempo que forma parte de mi colección personal. Ahora es vuestra oportunidad de haceros con ella a un precio al que es difícil decirle que no: 11,39 euros (pero es que además entra en una oferta con multitud de títulos entre los que puedes escoger 2 por 17 euros)

20% de descuento en una selección de animes: la propia descripción lo dice bastante bien, una gran oportunidad para los amantes del cine de animación asiático: 20% de descuento

Serie completa de 'Física o química' en dvd : creo que lo único que llegó a gustarme de la serie fue el tema de la misma interpretado por Despistaos, pero si aguantó tantos años en antena es porque la gente la veía: 79,74 euros

Serie completa de 'L' en dvd : probablemente la serie más popular centrada en mujeres lesbianas. Seis temporadas aguantó en antena y ahora podéis haceros con este pack que las recopila todas: 55,58 euros

Serie completa de 'The Newsroom' en dvd : la última serie de televisión creada por Aaron Sorkin obtuvo una respuesta desigual por parte de la crítica, pero eso no impidió que llegase a tener hasta tres temporadas: 49,92 euros

Serie completa de 'Arriba y abajo' en dvd : un práctico pack que recopila todas las temporadas de una de las series británicas más populares de todos los tiempos. ¿La pega? Cinco de ellos nunca se doblaron al español, por lo que se incluyen solamente en su versión original con subtítulos en castellano: 37,56 euros

Serie completa de 'Maigret' en dvd: es una pena que no incluya subtítulos en español este pack de la serie liderada por Michael Gambon dando vida al célebre detective francés creado por Georges Simenon, pero a más de uno seguramente le sea suficiente así: 30,00 euros