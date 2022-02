La taquilla española revive: 'Uncharted' arrasa en solitario y hace crecer la recaudación un 70% respecto al anterior fin de semana

Llevábamos varias semanas lamentándonos del estado de una taquilla que lleva estancada desde que 'Spider-Man: No Way Home' decidió arrasarla a mediados de diciembre, manteniéndose anclada a una primera posición recibiendo muy poca o ninguna competencia. 'La abuela' casi obra el milagro, y 'Moonfall' se las apañó para desbancarla con no demasiada autoridad, pero el pasado fin de semana, al fin cambió la dinámica.

Reinando en solitario

Entre el 11 y el 14 de febrero, las salas de cine españolas crecieron la friolera de un 70%, consiguiendo una recaudación de 5,3 millones de euros acumulados a través de 0,8 millones de espectadores. La trampa es que la inmensa mayoría de ellos acudieron en masa a ver una única película que se comió casi un 60% del pastel .

Como era de esperar, esta no es otra que 'Uncharted', gran triunfadora en solitario que debutó con unos notables 3,08 millones de euros —por el momento, a nivel internacional, ya suma 21 millones tras su lanzamiento en sólo cinco mercados—. Algo digno de celebración pero que deja un sabor algo amargo si vemos las pobres recaudaciones del resto de títulos que llegaron al Top 5.

El segundo y el tercer puesto de la taquilla lo ocuparon '¡Canta 2!' y 'Spider-Man: No Way Home', empatadas técnicamente con 0,32 y 0,31 millones de euros respectivamente; cerrando el Top 5 'Belfast' y 'Licorice Pizza' con otro empate técnico, esta vez con 0,23 y 0,22 millones recaudados.

Veremos si las novedades del viernes 18, que incluyen a la fantástica 'Muerte en el Nilo' y a algunos de los títulos más relevantes de la temporada de premios —como 'CODA' o 'La hija oscura'— inyectan algo de intensidad a la zona alta de la tabla y generan algo de competición.