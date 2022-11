Warner quiere más películas de 'Harry Potter' pero se ha cargado 'Animales fantásticos 4' tras el fracaso de 'Los secretos de Dumbledore'

En Warner han decidido apostarlo todo a las franquicias para recuperarse de la delicada situación por la que pasan actualmente. Hace ya tiempo quedó claro que Superman va a volver a protagonizar una película en solitario y ahora hemos sabido que el estudio está ansioso por hacer más películas de Harry Potter, pero no de Animales Fantásticos.

David Zaslav, actual CEO de Warner Bros. Discovery, ha sido quien ha confirmado que en el estudio están deseando ver "si podemos hacer algo con J. K. Rowling de 'Harry Potter" de aquí en adelante. Todo apunta a más películas o incluso alguna serie de televisión, pero también ha querido dejar claro que actualmente no hay ningún proyecto en marcha de este universo.

Eso supone que Warner se ha cargado 'Animales fantásticos 4' de su lista de proyectos, quedando paralizado. Además, nada hace pensar que vaya a ser una prioridad para Warner tras el fracaso en taquilla de 'Los secretos de Dumbledore'. El plan inicial siempre fue que esa franquicia tuviese cinco películas, pero lo más probable es que acabe quedándose en las tres ya estrenadas.

Siempre existe la opción de que Rowling imponga finalizar esa saga si Warner quiere que acepte hacer más cosas de 'Harry Potter'. Ahí además surge un grave problema, y es que Daniel Radcliffe ha dejado claro en varias ocasiones que no tiene ningún interés en retomar el personaje más allá de una adaptación de 'Harry Potter and the Cursed Child' cuando Emma Watson, Rupert Grint y él tengan la edad adecuada, nunca ahora mismo.

Siempre pueden fichar a otro actor, pero no creo que en el estudio vean eso con buenos ojos, sobre todo tras la polémica por la salida de Johnny Depp y el fichaje de Mads Mikkelsen por 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore'.

No olvidemos tampoco de la polémica que acompaña a Rowling durante los últimos años, lo cual lleva a pensar que lo que antes habría sido una apuesta segura, ahora se complica sobremanera. Con todo, lo único seguro es que Warner quiere exprimir más sus franquicias, pero con Harry Potter quizá no sea posible.