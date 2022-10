"No es algo obsceno, ni fascista de súper-ultra-derecha". Ralph Fiennes vuelve a defender a J.K. Rowling y confirma que el reparto de 'Harry Potter' está tan dividido como sus personajes

Ya han pasado poco más de dos años desde que J.K. Rowling se convirtiese en objetivo de las críticas de buena parte de la opinión pública después de que publicase una serie de tuits que podrían —y pueden— calificarse de tránsfobos, y en los que cargaba contra el uso de hormonas y cirugías en población joven y sugería un prejuicio hacia los derechos de las mujeres cisgénero.

La polémica de nunca acabar

Para sorpresa de nadie, estas polémicas declaraciones continúan trayendo cola. El debate y la discusión acalorada ha derivado, como era de esperar en tiempos de anonimato internauta, en amenazas de muerte y ataques subidos de tono que la autora de 'Harry Potter' denunció a las autoridades y, por supuesto, a través de Twitter, dejando un mensaje en el que puede leerse "He recibido tantas amenazas de muerte que podría empapelar la casa con ellas".

Bajo este panorama, el actor Ralph Fiennes, que interpretó al infame Lord Voldemort en las adaptaciones a la gran pantalla de 'Harry Potter', ha vuelto a salir en defensa de la escritora tras haberlo hecho a principios del pasado 2021. Ha sido en una entrevista con The New York Times en la que no ha dudado en tildar los ataques de "repugnantes".

"J.K. Rowling ha escrito esos libros geniales sobre empoderamiento, sobre niños descubriéndose como seres humanos. Es sobre cómo te conviertes en un ser humano mejor, más fuerte y más centrado. El abuso verbal dirigido hacia ella es repugnante y perturbador".

"Puedo entender un punto de vista que puede estar enfadado por lo que dijo sobre las mujeres. Pero no es algo obsceno, ni fascista de súper-ultra-derecha. Es sólo una mujer diciendo, 'Soy una mujer, siento que soy una mujer y quiero poder decir que soy una mujer'. Y comprendo de dónde viene, incluso aunque yo no sea una mujer".

Además de esto, el actor, que se encuentra promocionando su último largometraje titulado 'El menú', ha manifestado brevemente su opinión sobre la cultura de la cancelación.

"La ira justa es justa, pero a menudo se vuelve algo idiota porque no puede abrirse camino a través de las áreas grises. No tiene matices".

Ralph Fiennes no ha sido el único intérprete de la saga que ha defendido a J.K. Rowling después de que explotase la controversia. Eddie Redmayne, protagonista de la trilogía 'Animales Fantásticos' apoyó a la novelista durante una entrevista con el Daily Mail, discrepando con su punto de vista pero calificando de "completamente asquerosos" los ataques, no sin antes condenar lo que considera "un horrendo torrente de abusos hacia las personas trans online y en el mundo que es devastador".

Por su parte, Tom Felton se calificó como "pro-choice", "pro-vida", "pro-discusión" y "pro-amor", y agradeció el legado de Rowling manifestando que "nadie ha hecho más por traer alegría a tantas generaciones diferentes" como la autora. A estas voces también se unió el tristemente fallecido Robbie Coltrane, estando en la otra cara de la moneda un Daniel Radcliffe que no dudó en mostrar su apoyo a la comunidad trans en medio de la polémica.

