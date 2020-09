Emmy 2020: Julia Garner es la mejor actriz de reparto de serie dramática por 'Ozark'

El premio a la mejor actriz de reparto de serie dramática de La 72ª edición de los Emmy 2020 ha ido a parar a Julia Garner, por su papel en 'Ozark', uno de los escasos premios que Netlix ha conseguido rascar a su competidora directa, la gran triunfadora de la noche, HBO.

Premios precoces

Lo cierto es que el premio a Julia Garner por 'Ozark' tiene mérito, ya que se enfrentaba nada menos que a Meryl Streep, y Laura Dern, por 'Big Little Lies' y a la favorita, Helena Bonham Carter en 'The Crown'. Con menos posibilidades estaban Thandie Newton, 'Westworld', Samira Wiley de 'The Handmaid’s Tale', Fiona Shaw por 'Killing Eve' y Sarah Snook por 'Succession'.

El combate en las categorías de drama entre 'Ozark' y 'Succession', pintaba a que mantendría viva la rivalidad entre Netflix y HBO, pero el drama de Jason Bateman no tenía mucho que hacer frente a la favorita, y ha visto cómo le quitaba el premio hasta a la mejor actriz principal por 'Euphoria'. Un mal sabor de boca algo menos amargo tras el premio a la mejor actriz secundaria, aunque no maquilla el fracaso de prestigio al que se ve abocada la plataforma más popular.