Donald Trump se burla de la victoria de 'Parásitos' en los Óscar: "¿Podemos recuperar 'Lo que el viento se llevó'?"

Donald Trump va a pasar a la historia por muchos motivos —probablemente, por los equivocados—, pero si hay algo que le debemos agradecer es su condición de bomba de relojería andante. Ya sea a golpe de tuit o de viva voz, el presidente número 45 de los Estados Unidos de América es una máquina de generar polémicas, dar titulares y, como en el caso que nos ocupa, hacer el ridículo.

Si estamos hablando del señor Trump en esta santa casa es porque el republicano, durante un acto de campaña en Colorado, y para deleite de los asistentes, ha tenido la ocurrencia de cargar contra la Academia de cine norteamericana y la aplastante victoria de la joya surcoreana 'Parásitos'.

El político ha arrancado su numerito a lo stand-up comedy con un "¿Cómo han podido ser tan malos los Premios de la Academia este año? ¿Los habéis visto?". El público enloquece, empieza a abuchear y, claro, Donald se viene arriba.

"La ganadora es... ¡Una película de Corea del Sur! ¿De qué diablos fue todo eso? Ya tenemos suficientes problemas comerciales con Corea del Sur, ¿y encima le dan el premio a la mejor película del año? ¿Es buena? No lo sé. 'Lo que el viento se llevó'. ¿Podemos recuperar 'Lo que el viento se llevó', por favor? O 'El crepúsculo de los Dioses'. Tantas buenas películas..."

Para terminar el show, Trump ha rematado preguntándose si "esto había ocurrido antes" , refiriéndose a la victoria de una cinta extranjera en la categoría de mejor película. Pues no, señor Trump; no había ocurrido antes. Bong Joon-ho y sus 'Parásitos' han hecho historia —probablemente, por los motivos correctos—, convirtiéndose en el primer largometraje de habla no inglesa en hacerse con el premio gordo de los Óscar.

En Neon, la distribuidora norteamericana de 'Parásitos', no han perdido la oportunidad de cachondearse del bochorno, haciendo un retuit del vídeo en el que puede verse la intervención del presidente —que podéis ver sobre estas líneas y no tiene desperdicio alguno— y sugiriendo que su opinión es comprensible, porque no tiene la capacidad suficiente como para leer subtítulos y comprender la película.

Gracias por tanto, presidente.