"Fue una decepción". Jennifer Lopez rompe su silencio sobre su no nominación al Óscar por 'Estafadoras de Wall Street'

Uno de los aspectos más comentados de los últimos Óscar fue la ausencia de Jennifer Lopez en la categoría de mejor actriz de reparto. Todos dábamos por sentada su presencia, pero su trabajo en 'Estafadoras de Wall Street' se quedó finalmente sin reconocimiento por parte de la Academia de Hollywood y ahora la actriz ha roto su silencio al respecto.

Lopez ha aprovechado su entrevista con Oprah Winfrey con motivo del 2020 Vision: Your Life In Focus Tour para hablar, entre otros temas, de su no nominación a los Óscar, no dudando en confesar que sintió que "había decepcionado a todos un poco", apuntando también lo siguiente:

Fue triste, me sentí un poco apenada porque hubo un montón de ascenso gradual hacia ello. Hubo mucho artículos, recibí un muchas buenas menciones -más que nunca en mi carrera- y hubo mucho de "La van a nominar al Óscar, va a suceder, están locos de no ser así". Leyendo todos esos artículos pensaba "Dios mío, ¿podría pasar?" Luego no y reaccioné en plan: "Ouch", fue una pequeña decepción.

¿Una ausencia injusta?

Finalmente las nominadas fueron Laura Dern por 'Historia de un matrimonio', Kathy Bates por 'Richard Jewell', Scarlett Johansson por 'JoJo Rabbit', Florence Pugh por 'Mujercitas' y Margot Robbie por 'El escándalo'. A priori se puede decir que fue Bates quien arrebató la candidatura a Lopez, ya que sobre el papel no se contaba con que lo lograse.

Es cierto que se comentó mucho tras el estreno de la película de Lorene Scafaria que Lopez podría conseguir la nominación, pero cuando no ganó el Globo de Oro, unos premios que parecían los idóneos para reconocer su trabajo y terminar de impulsarla al Óscar, surgieron las dudas y acabó quedándose fuera. En mi opinión de forma justa, ya que antes hubiese merecido el reconocimiento Shuzhen Zhao por 'The Farewell'.

Vía | Deadline