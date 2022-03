Óscar 2022: 'El limpiaparabrisas', dirigido por el español Alberto Mielgo, gana el premio de mejor cortometraje de animación

Aunque la ceremonia todavía está por terminar de arrancar, este año los premios en ciertas categorías se entregan antes de comenzar oficialmente la gala. Entre las categorías más técnicas ya se ha desvelado el ganador de este año a Mejor cortometraje de animación: el corto español 'El limpiaparabrisas'

Ya está habiendo un goteo de ganadores tempranos, y en unos premios con varios nominados españoles ya nos hemos llevado una alegría. 'El limpiaparabrisas' de Alberto Mielgo y Leo Sanchez se posicionaba como una de las apuestas más interesantes en la categoría cortometrajes animados, con una animación CGI muy estilizada y una interesante reflexión sobre la naturaleza del amor.

The Oscar for Best Short (Animated) goes to "The Windshield Wiper."