"Es totalmente incomprensible". Polémica por el "in memoriam" de los Premios Óscar y la Academia responde a las quejas

Puede que haya sido cosa del efecto rebote por la bofetada del año pasado, pero la ceremonia de entrega de los Óscar 2023 terminó sorprendiendo para bien. Además de haber sido más amena que de costumbre, de dejarnos algunos momentos hilarantes —lo del Cocaine Bear incordiando a Malala fue tremendo— y de arrancarnos alguna que otra lagrimilla, los premios se adjudicaron con justicia; una amalgama de bondades que se ha traducido en unos datos de audiencia nada desdeñables.

Pero, por supuesto, la gala no estuvo exenta de meteduras de pata, y la más flagrante estuvo relacionada con el siempre espinoso in memoriam. Después de la emotiva presentación de John Travolta, los rostros de los miembros de la industria fallecidos durante el último año comenzaron a circular en pantalla durante unos minutos que concluyeron con un código QR que enlazaba a una suerte de lista completa —glups—.

Este detalle final sugería un recordatorio con alguna que otra ausencia, estando entre ellas las de Paul Sorvino, Anne Heche, Leslie Jordan, Tome Sizemore o Charlbi Dean, protagonista de 'El triángulo de la tristeza' fallecida repentinamente a los 32 años. Nombres con el peso suficiente como para haber tenido espacio durante el in memoriam "oficial" y no para quedar relegados a una simple mención en la página web oficial de los Óscar.

Por supuesto, las reacciones a la polémica no se han hecho esperar. Entre ellas se encuentran las de la actriz Lydia Cornell, que pedía en Twitter explicaciones sobre la omisión, o la de Mira Sorvino, hija de Paul Sorvino, que publicó otro tuit enlazando un artículo de USA Today y comentando lo siguiente:

It is baffling beyond belief that my beloved father and many other amazing brilliant departed actors were left out. The Oscars forgot about Paul Sorvino, but the rest of us never will!! https://t.co/dbgcfb1qy3 via @forthewin