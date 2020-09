'After. En mil pedazos' no será el final de la saga que arrasa en taquilla: en marcha dos secuelas más del romance adolescente

'After. En mil pedazos' dio la sorpresa en la taquilla española hace apenas unos días al arrebatar el primer puesto a 'Tenet' apenas una semana después del estreno de la cinta de Christopher Nolan. Por tanto, no debería pillarnos por sorpresa la confirmación de que la franquicia 'After' tendrá al menos dos entregas más.

Han sido los actores Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin los encargados de anunciar que 'After We Fell' y 'After Ever After', confirmando de paso su participación en las mismas, llegarán próximamente a través de una publicación de Instagram con el siguiente mensaje:

Mucha gente ha estado trabajando duro detrás de las cámaras y finalmente podemos deciros que la tercera y cuarta películas van a entrar oficialmente en producción.

Basada en la saga de novelas de Anna Todd, por el momento se desconoce cuándo arrancará el rodaje de estas nuevas entregas de la saga y tampoco quien estará tras las cámaras. Recordemos que Jenny Gage se encargó de 'After. Aquí empieza todo', mientras que Roger Kumble lideró 'After. En mil pedazos'.

Imagino que ahora tendremos que esperar al menos hasta el estreno de 'After. En mil pedazos' en Estados Unidos para tener más noticias. Allí la película no podrá verse hasta el 23 de octubre, por lo que los fans de la franquicia tendrán que ser un poco pacientes.