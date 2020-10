Amancio Ortega tendrá serie en Amazon: en marcha un biopic sobre el magnate de Zara

Nos podrá caer mejor o peor, pero es innegable que es una de las figuras más importante de nuestro país. El gallego Amancio Ortega tendrá su propio biopic de la mano de Amazon Prime. La plataforma ha anunciado la producción de una serie de ocho episodios basada en la biografía 'Así es Amancio Ortega. El hombre que creó Zara' de la escritora Covadonga O'Shea.

La miniserie estará escrita por Ángeles González-Sinde, exministra y ganadora de un Goya por 'La suerte dormida', junto con Marisol Ferrer, Mercedes Cruz y Daniela Fejerman. Norberto López-Amado ('Hernán') será el director de una coproducción entre Amazon, TVG y la FORTA.

Este biopic será un viaje de décadas por la vida del personaje, desde sus inicios en la posguerra hasta la creación de una de las cadenas más conocidas internacionalmente: Zara y el grupo INDITEX. Mamen Quintas, productora ejecutiva de la serie, aún sin título, define el proyecto así:

"Esto es lo que contaremos en esta producción, su periplo desde que tiene apenas 12 años hasta pasados los 70 con fascinantes compañeros de viaje que nos descubrirán el incansable camino del éxito. Veremos una Coruña de posguerra a la que Amancio aspira aportar luz y alegría a través de la moda, democratizar el buen vestir y darle a las mujeres de la época la posibilidad de vestir bien en su deseo de incorporación al trabajo y a la vida social. Esta serie era una necesidad y ahora más que nunca”.

No he leído la biografía, pero de lo que se deduce de la información de la nota de prensa es que no tienen ganas de meterse en jardines con algunas de las polémicas que tiene Inditex a lo largo del mundo. Que cierto es que el empresario español no es especialmente controvertido (más allá de ingenierías fiscales y otros asuntos propios de grandes empresarios) pero espero, al menos, que no sea algo puramente propagandístico.