'Black Adam': Dwayne Johnson anuncia la fecha de la esperada película del enemigo de Shazam

La película sobre 'Black Adam' ha tenido una carrera tortuosa desde que surgió la idea de llevarla a cabo hace varios años pero por fin se confirma completamente que la nueva película de DC y Warner Bros tiene fecha de estreno: el 22 de diciembre de 2021. Ha sido comunicado por Dwayne Johnson a través de su cuenta de Instagram, donde anunció que finalmente lo veremos en la pantalla grande como Black Adam.

El actor de 'Proyecto Rampage' (2018) ha mostrado su emoción en la famosa red social, explicando su experiencia como fan del género:

"El hombre de negro. Como la mayoría de los niños , soñé con ser un superhéroe. Tener superpoderes geniales, luchar por lo que es correcto y siempre proteger a las personas. Todo cambió para mí cuando tenía 10 años y me presentaron por primera vez al superhéroe más grande de todos los tiempos: SUPERMAN. Era el héroe que siempre quise ser. Pero, unos años después de mi fantasía, me di cuenta de que Superman era un héroe y yo nunca podría serlo".

"Yo era demasiado rebelde. Demasiado revoltoso. Demasiado resistente a las convenciones y la autoridad, a pesar de mis problemas, seguía siendo un buen chico, con un buen corazón, simplemente me gustaba hacer las cosas a mi manera. Ahora, años después, como hombre, con el mismo ADN que tenía cuando era niño, mis sueños de ser un superhéroe se han hecho realidad”.

La roca, que compartió la noticia con un dibujo de él mismo caracterizado como el personaje antagónico de 'Shazam!' ilustrado nada amenos que por el dibujante Jim Lee, concluyó:

"Me siento honrado de unirme al icónico Universo DC y es un verdadero placer ser, BLACK ADAM, que ha sido bendecido por la magia con los poderes iguales a SUPERMAN, pero la diferencia es que no toca la marca ni camina la línea. Es un superhéroe rebelde, único en su clase, que siempre hará lo que es correcto para la gente, pero lo hace a su manera. Verdad y justicia: el estilo BLACK ADAM. Este papel es diferente a cualquier otro que he interpretado en mi carrera y estoy muy agradecido de que todos emprendamos este viaje juntos”.