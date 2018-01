Blumhouse, la casa reina del terror actual, tendrá su propia serie antológica

La plataforma Hulu busca expandir su huella en el género de terror ha dado luz verde a una nueva serie en forma de antología original a través de Blumhouse Television. El nuevo programa emitiría un episodio al mes durante todo un año, un formato completamente nuevo en el panorama televisivo que nadie había probado antes.

Variety ha revelado que el show contará con doce historias independientes, pero se espera que algún gancho narrativo o elemento estructural las conecte. Hasta ahora, no hay nombres de guionistas ni productores oficialmente asociados al proyecto, que aún no tiene título, pero se sabe que el primer episodio está programado para estrenarse en octubre de este año, por lo que la primera temporada duraría hasta octubre de 2019.

Se habla de que esta sería la respuesta de terror a 'Black Mirror', con la diferencia de que el programa de esta nueva antología la mantendrá en la conciencia colectiva durante todo el año. Joel Stillerman, el nuevo jefe de contenidos de Hulu, habría dado un gran paso al aprobar un calendario de lanzamiento diferente a cualquier cosa que hayan hecho sus principales competidores:

En el corazón del contrato hay una audiencia extremadamente apasionada por el horror y yo diría que esto cae directamente en el saco de terror. Y nos vino a través de, yo creo, los productores más experimentados en ese género hoy en día.

Blumhouse Television es parte de Blumhouse Productions, la megaexitosa empresa de bajo presupuesto de Jason Blum, responsable de películas como 'Déjame Salir' (Get Out, 2017) 'Múltiple' (Split, 2017) y ya ha trabajado con HBO y tiene algunos proyectos de alto perfil, como la fabulosa serie documental 'The Jinx' también tiene una serie de televisión basada en su franquicia de la película 'The Purge: La noche de las bestias' (The Purge, 2013).