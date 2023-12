¡Bombazo a la vista! Sebastian Stan será el joven Donald Trump en la nueva película de Ali Abbasi, el director de 'Araña sagrada' y 'The Last of Us'

Mucho ojo con el proyecto del que vamos a hablar a continuación, porque es caldo de cultivo para que termine traduciéndose en un bombazo inesperado gracias a la gente involucrada en él; comenzando por un Sebastian Stan que continúa postulándose como uno de los actores más frescos y versátiles del momento después de su trabajo dando vida a Tommy Lee en la magnífica 'Pam & Tommy' de Robert Siegel.

Sebastian Trump

Tras ponerse en la piel del batería de los Motley Crue, Stan volverá a viajar al pasado para encarnar nada menos que a un joven Donald Trump en una película titulada 'The Apprentice' que estará dirigida nada menos que por Ali Abbasi. De este modo, encontramos una de esas combinaciones de oro de protagonista y director que, salvo debacle, tiene todas las papeletas para brindarnos uno de los estrenos más interesantes de los próximos cursos cinematográficos.

Abassi, por si no le tenéis localizado, es el cineasta iraní responsable del extraordinario thriller 'Araña sagrada' —'Holy Spider'— que fue seleccionado para representar a Dinamarca en los Óscar 2022 después de ganar el premio a la mejor actriz en la última edición del Festival de Cannes. Además, ha dirigido dos episodios —probablemente de los más redondos— de la no menos fantástica 'The Last of Us' de HBO; sin duda, talento no sobra.

Por supuesto, Abbasi y Stan no estarán solos. El reparto de 'The Apprentice', según confirman desde Variety, lo completan el ganador del Emmy Jeremy Strong —'Succession'— como Roy Cohn y María Bakalova —'Borat 2'— como Ivana Trump. Por desgracia, esto es todo lo que sabemos hasta la fecha de un proyecto que aún no cuenta con una fecha de estreno, pero sí con una logline que podéis leer a continuación.

"The Apprentice es una exploración del poder y la ambición ambientada en un mundo de corrupción y engaño. Es una historia de mentor y protegido que traza los orígenes de una dinastía estadounidense. Llena de personajes más grandes que la vida, revela el coste moral y humano de una cultura definida por ganadores y perdedores".

