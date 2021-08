'Las brujas de Eastwick' tendrá un remake y Warner ya ha encontrado directora

Hay una nueva versión de la comedia fantástica de George Miller 'Las brujas de Eastwick' (The Witches of Eastwick, 1987) y Warner Bros no ha tardado en comunicar que ha contratado a la cineasta sueca Ninja Thyberg para escribir y dirigir el remake. Thyberg se encuentra actualmente en el circuito de festivales con su ópera prima 'Pleasure'.

Según Screendaily, el acuerdo se firmó la semana pasada para rodarla en Estados Unidos en una fecha por determinar. Thyberg está ya a punto de empezar a escribir el guión pero no se ha confirmado si se basará en la versión de Miller, que fue adaptada por el escritor Michael Cristofer, o en la novela de John Updike de 1984 del mismo nombre que adaptaba aquella.

En la trama, tres mujeres solteras en un pueblo pintoresco reciben sus deseos, a un costo, cuando un hombre misterioso y extravagante llega a sus vidas. La película de 1987, también realizada por Warner Bros, fue protagonizada por Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer. Fue nominada a mejor banda sonora original para John Williams y mejor sonido en los Oscar de 1988; y ganó el Bafta a los mejores efectos especiales el mismo año.

Los productores del remake son Doug Wick y Lucy Fisher, ex ejecutiva de Sony y Warner Bros, quienes en pareja han producido títulos como la trilogía 'Divergente', 'El gran Gatsby' y 'Stuart Little 2'. La novela original tuvo una adaptación televisiva en la ABC, 'Eastwick' (2009), pero no duró más que una temporada de trece capítulos.